Защитник сразу завоевал место в основном составе, однако в последнее время получает немало критики от экспертов. Своим мнением относительно игрока сборной Украины поделился Доминик Северак, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe.

Что журналист думает о Забарном?

Известный французский журналист высоко оценил перспективы Ильи Забарного в ПСЖ. Он считает, что футболисту нужно некоторое время на адаптацию и уже в ближайшее время он станет лидером защиты парижского клуба и одним из лучших трансферов в истории.

Пройдет полгода, и Забарный поймет, какую игру от него требуют и как защищаться в ПСЖ, правильно выбирая позицию и контролируя мяч – тогда он станет совсем другим. Здесь другие требования, изменение быта, изменение культуры и тому подобное. Вскоре вы увидите лучшего новичка в истории ПСЖ. Забарный будет как Пуйоль, Пике, Бекенбауэр! Украинцу всего 22 года, но он быстрый, сильный и ничего не боится,

– сказал Северак.

Отметим, что накануне кардинально другое мнение об украинце высказал французский комментатор и ведущий Пьер Менес. Он после матча Лион – ПСЖ (2:3) заявил, что Забарный не оправдывает ожиданий.

"ПСЖ пропустил очень быстрый гол от Морейры, которого Илья Забарный полностью "проспал" на протяжении всего матча. Люди скажут, что у меня какая-то проблема с украинцем, но Забарный – это просто катастрофа", – цитирует комментатора Le10Sport.

К слову. Сейчас Илья Забарный находится в лагере сборной Украины. Он готовится к матчу против Франции, который состоится в Париже 13 ноября.

Напомним, что сейчас "сине-желтые" занимают второе место в отборочной группе D к ЧМ-2026. Подопечные Реброва набрали семь зачетных баллов после четырех туров.

Как выступает Забарный за ПСЖ?