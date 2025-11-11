Соперником "сине-желтых" станет Франция. Это будет выездной поединок для нашей сборной, сообщает 24 Канал.
Читайте также "Это просто катастрофа": Забарный получил жесткую критику за выступление в составе ПСЖ
Когда начнется матч Франция – Украина?
Команды будут определять сильнейшего в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Очное противостояние между ними состоится 13 ноября.
Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени. По данным УЕФА, обслужит этот поединок словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем.
Ему будут помогать ассистенты Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. Четвертым арбитром станет Раде Обренович, а судьями VAR будут немецкие специалисты Бастиан Данкерт и Беньямин Бранд.
К слову. В группе D также соревнуются за выход на ЧМ-2026 Азербайджан и Исландия. Именно матчем против последних подопечные Сергея Реброва будут завершать отборочный этап 16 ноября.
Напомним, что это будет уже второй поединок между Украиной и Францией в отборе на предстоящее мировое первенство. Во Вроцлаве подопечные Дидье Дешама переиграли нашу национальную команду со счетом 2:0.
По данным Transfermarkt, сборные ранее 13 раз противостояли друг другу. Сейчас большое преимущество имеют французы, которые побеждали семь раз при одном поражении, а еще в пяти встречах была зафиксирована ничья. Баланс голов также в пользу "Ле Бле" – 25:8.
Какова ситуация в группе D отбора на ЧМ-2026?
Сборная Украины после стартовых четырех туров набрала семь очков. Подопечные Реброва после поражения от Франции (0:2) сыграли вничью и одолели Азербайджан (1:1 и 2:1), а также переиграли Исландию (5:3).
"Сине-желтые" сейчас занимают второе место в турнирной таблице группы D. Лидером является Франция, которая одержала три победы при одной ничьей, Исландия набрала четыре зачетных балла, а замыкает квартет Азербайджан с одним очком.
Победитель группы напрямую выйдет на мировое первенство, а команды, занявшие вторые места – будут играть в раунде плей-офф. Там для выхода в основную часть турнира надо будет одолеть двух соперников. Жеребьевка этой стадии состоится 20 ноября.