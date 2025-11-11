Соперником "сине-желтых" станет Франция. Это будет выездной поединок для нашей сборной, сообщает 24 Канал.

Когда начнется матч Франция – Украина?

Команды будут определять сильнейшего в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Очное противостояние между ними состоится 13 ноября.

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени. По данным УЕФА, обслужит этот поединок словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем.

Ему будут помогать ассистенты Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. Четвертым арбитром станет Раде Обренович, а судьями VAR будут немецкие специалисты Бастиан Данкерт и Беньямин Бранд.

К слову. В группе D также соревнуются за выход на ЧМ-2026 Азербайджан и Исландия. Именно матчем против последних подопечные Сергея Реброва будут завершать отборочный этап 16 ноября.

Напомним, что это будет уже второй поединок между Украиной и Францией в отборе на предстоящее мировое первенство. Во Вроцлаве подопечные Дидье Дешама переиграли нашу национальную команду со счетом 2:0.

По данным Transfermarkt, сборные ранее 13 раз противостояли друг другу. Сейчас большое преимущество имеют французы, которые побеждали семь раз при одном поражении, а еще в пяти встречах была зафиксирована ничья. Баланс голов также в пользу "Ле Бле" – 25:8.

Какова ситуация в группе D отбора на ЧМ-2026?