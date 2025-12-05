Это будет первый Мундиаль в истории, участие в котором примут аж 48 сборных. Команды будут разбиты на 12 групп по четыре в каждой, сообщает 24 Канал.

Какой состав корзин?

Уже 5 декабря состоится жеребьевка групповой стадии. Сейчас известны имена 42-х участников, еще шесть мест достанутся победителям стыковых матчей в марте.

ПЕРВАЯ КОРЗИНА ВТОРАЯ КОРЗИНА ТРЕТЬЯ КОРЗИНА ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА США

Канада

Мексика

Испания

Аргентина

Франция

Англия

Бразилия

Португалия

Нидерланды

Бельгия

Германия Хорватия

Марокко

Колумбия

Уругвай

Швейцария

Япония

Сенегал

Иран

Южная Корея

Эквадор

Австрия

Австралия Норвегия

Панама

Египет

Алжир

Шотландия

Парагвай

Тунис

Кот-д'Ивуар

Узбекистан

Катар

Саудовская Аравия

ЮАР Иордания

Кабо-Верде

Гана

Кюрасао

Гаити

Новая Зеландия



6 победителей плей-офф

Кто выйдет в плей-офф ЧМ?

Ранее в плей-офф выходили только по две лучшие команды из восьми групп ЧМ. Теперь же квартетов 12, а в плей-офф будет на одну стадию больше.

Таким образом, из группы выйдут 32 сборные. В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также восемь из 12-ти команд, занявших третьи места.

Эти команды определятся по сумме очков, набранных в группе. Если команды наберут поровну баллов, то дополнительным показателем станет разница голов на групповой стадии.

Как Украине попасть на Мундиаль?