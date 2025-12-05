Это будет первый Мундиаль в истории, участие в котором примут аж 48 сборных. Команды будут разбиты на 12 групп по четыре в каждой, сообщает 24 Канал.
Какой состав корзин?
Уже 5 декабря состоится жеребьевка групповой стадии. Сейчас известны имена 42-х участников, еще шесть мест достанутся победителям стыковых матчей в марте.
ПЕРВАЯ КОРЗИНА
ВТОРАЯ КОРЗИНА
ТРЕТЬЯ КОРЗИНА
ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА
США
Хорватия
Норвегия
Иордания
Кто выйдет в плей-офф ЧМ?
Ранее в плей-офф выходили только по две лучшие команды из восьми групп ЧМ. Теперь же квартетов 12, а в плей-офф будет на одну стадию больше.
Таким образом, из группы выйдут 32 сборные. В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также восемь из 12-ти команд, занявших третьи места.
Эти команды определятся по сумме очков, набранных в группе. Если команды наберут поровну баллов, то дополнительным показателем станет разница голов на групповой стадии.
Как Украине попасть на Мундиаль?
- Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Наша команда набрала 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Это дало нашей команде право выйти в раунд плей-офф. Там в полуфинале "сине-желтые" сыграют против Швеции. Игра пройдет 26 марта номинально на поле нашей команды.
- В случае прохода шведов в финале плей-офф наша сборная сразится за путевку на Мундиаль против победителя пары Польша – Албания. Эта игра должна состояться 31 марта также номинально "дома".
- Финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.