Це буде перший Мундіаль в історії, участь в якому візьмуть аж 48 збірних. Команди будуть розбиті на 12 груп по чотири в кожній, повідомляє 24 Канал.
Який склад кошиків?
Вже 5 грудня відбудеться жеребкування групової стадії. Наразі відомі імена 42-х учасників, ще шість місць дістануться переможцям стикових матчів у березні.
|
ПЕРШИЙ КОШИК
|
ДРУГИЙ КОШИК
|
ТРЕТІЙ КОШИК
|
ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК
|
США
|
Хорватія
|
Норвегія
|
Йорданія
Хто вийде у плей-оф ЧС?
Раніше у плей-оф виходили тільки по дві найкращі команди з восьми груп ЧС. Тепер же квартетів 12, а в плей-оф буде на одну стадію більше.
Таким чином, з групи вийдуть 32 збірні. В 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету, а також вісім з 12-ти команд, що посядуть треті місця.
Ці команди визначаться за сумою очок, набраних в групі. Якщо команди наберуть порівну балів, то додатковим показником стане різниця голів на груповій стадії.
Як Україні потрапити на Мундіаль?
- Підопічні Сергія Реброва посіли друге місце у групі D європейського відбору на ЧС-2026. Наша команда набрала 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Це дало нашій команді право вийти у раунд плей-оф. Там у півфіналі "синьо-жовті" зіграють проти Швеції. Гра пройде 26 березня номінально на полі нашої команди.
- В разі проходу шведів у фіналі плей-оф наша збірна битиметься за путівку на Мундіаль проти переможця пари Польща – Албанія. Ця гра має відбутися 31 березня також номінально "вдома".
- Фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.