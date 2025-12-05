Це буде перший Мундіаль, в якому візьмуть участь 48 збірних. 24 Канал детальніше розповідає про правила жеребкування та новий формат чемпіонату світу.

До теми Тільки не в Польщі: топ-5 варіантів, де збірна України має грати матчі плей-оф відбору ЧС-2026

Які команди вийшли на ЧС-2026?

Наразі відомі вже 42 команди, які напряму пробились на ЧС. Ще шість збірних потраплять на турнір через плей-оф. Цим варіантом може скористатися й Україна, яка гратиме стикові матчі у березні.

Втім жеребкування фінальної стадії ЧС-2026 відбудеться ще до матчів плей-оф. Переможець певного шляху стикових ігор отримає своє місце в одній із груп.

Загалом же напередодні жеребкування став відомий посів команд. 48 учасників розділені на чотири кошики по 12 збірних. Переможці стикових матчів автоматично будуть жеребитися з останнього кошика.

плей-оф А: Вельс / Боснія і Герцеговина – Італія / Північна Ірландія

Чехія / Ірландія – Данія / Північна Македонія плей-оф 1: ДР Конго – Нова Каледонія / Ямайка

ДР Конго – Нова Каледонія / Ямайка плей-оф 2: Ірак – Болівія / Суринам

У свою чергу в перший кошик автоматично потрапили країни-господарки – США, Канада та Мексика. Інші ж 39 збірних отримали свої місця у посіві згідно з рейтингом ФІФА.

ПЕРШИЙ КОШИК ДРУГИЙ КОШИК ТРЕТІЙ КОШИК ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК США

Канада

Мексика

Іспанія

Аргентина

Франція

Англія

Бразилія

Португалія

Нідерланди

Бельгія

Німеччина Хорватія

Марокко

Колумбія

Уругвай

Швейцарія

Японія

Сенегал

Іран

Південна Корея

Еквадор

Австрія

Австралія Норвегія

Панама

Єгипет

Алжир

Шотландія

Парагвай

Туніс

Кот-д'Івуар

Узбекистан

Катар

Саудівська Аравія

ПАР Йорданія

Кабо-Верде

Гана

Кюрасао

Гаїті

Нова Зеландія

переможець плей-оф А

переможець плей-оф В

переможець плей-оф C

переможець плей-оф D

переможець плей-оф 1

переможець плей-оф 2

Яка процедура жеребкування?

За підсумком жеребкування будуть сформовані 12 груп по чотири команди – по одній з кожного кошика. Мексика автоматично отримала місце в групі А та зіграє у матчі-відкритті в Мехіко 11 червня.

Канада також автоматично буде в групі В, а збірна США – групі D. Також ФІФА застосує певні обмеження при жеребкуванні, щоб максимально розвести представників однієї конфедерації:

В кожній групі буде мінімум по одному представнику з Європи, в чотирьох з них – по два. Представники інших конфедерацій будуть розведені по групах – не більше одного на квартет). Іспанія та Аргентина (№1 та №2 рейтингу ФІФА) не зустрінуться до фіналу, якщо виграють свої групи. Франція та Англія (№3 та №4 рейтингу ФІФА) не зустрінуться до фіналу, якщо виграють свої групи. Іспанія, Аргентина, Франція та Англія не перетнуться до півфіналу, якщо виграють свої групи

В плей-оф потраплять по дві найкращі збірні з кожної групи. Також туди пройдуть 8 найкращих за очками команд з 12-ти , що посядуть треті місця в групах. Фінал ЧС-2026 пройде 19 липня 2026 року в Нью-Йорку.

