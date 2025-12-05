Це буде перший Мундіаль, в якому візьмуть участь 48 збірних. 24 Канал детальніше розповідає про правила жеребкування та новий формат чемпіонату світу.
Які команди вийшли на ЧС-2026?
Наразі відомі вже 42 команди, які напряму пробились на ЧС. Ще шість збірних потраплять на турнір через плей-оф. Цим варіантом може скористатися й Україна, яка гратиме стикові матчі у березні.
Втім жеребкування фінальної стадії ЧС-2026 відбудеться ще до матчів плей-оф. Переможець певного шляху стикових ігор отримає своє місце в одній із груп.
Загалом же напередодні жеребкування став відомий посів команд. 48 учасників розділені на чотири кошики по 12 збірних. Переможці стикових матчів автоматично будуть жеребитися з останнього кошика.
- плей-оф А: Вельс / Боснія і Герцеговина – Італія / Північна Ірландія
- плей-оф В: Україна / Швеція – Польща / Албанія
- плей-оф С: Словаччина / Косово – Туреччина / Румунія
- плей-оф D: Чехія / Ірландія – Данія / Північна Македонія
- плей-оф 1: ДР Конго – Нова Каледонія / Ямайка
- плей-оф 2: Ірак – Болівія / Суринам
У свою чергу в перший кошик автоматично потрапили країни-господарки – США, Канада та Мексика. Інші ж 39 збірних отримали свої місця у посіві згідно з рейтингом ФІФА.
|
ПЕРШИЙ КОШИК
|
ДРУГИЙ КОШИК
|
ТРЕТІЙ КОШИК
|
ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК
|
США
|
Хорватія
|
Норвегія
|
Йорданія
Яка процедура жеребкування?
За підсумком жеребкування будуть сформовані 12 груп по чотири команди – по одній з кожного кошика. Мексика автоматично отримала місце в групі А та зіграє у матчі-відкритті в Мехіко 11 червня.
Канада також автоматично буде в групі В, а збірна США – групі D. Також ФІФА застосує певні обмеження при жеребкуванні, щоб максимально розвести представників однієї конфедерації:
- В кожній групі буде мінімум по одному представнику з Європи, в чотирьох з них – по два.
- Представники інших конфедерацій будуть розведені по групах – не більше одного на квартет).
- Іспанія та Аргентина (№1 та №2 рейтингу ФІФА) не зустрінуться до фіналу, якщо виграють свої групи.
- Франція та Англія (№3 та №4 рейтингу ФІФА) не зустрінуться до фіналу, якщо виграють свої групи.
- Іспанія, Аргентина, Франція та Англія не перетнуться до півфіналу, якщо виграють свої групи
В плей-оф потраплять по дві найкращі збірні з кожної групи. Також туди пройдуть 8 найкращих за очками команд з 12-ти , що посядуть треті місця в групах. Фінал ЧС-2026 пройде 19 липня 2026 року в Нью-Йорку.
Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?
- Підопічні Сергія Реброва посіли друге місце у групі D європейського відбору на ЧС-2026. Наша команда набрала 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Це дало нашій команді право вийти у раунд плей-оф. Там у півфіналі "синьо-жовті" зіграють проти Швеції. Гра пройде 26 березня номінально на полі нашої команди.
- В разі проходу шведів у фіналі плей-оф наша збірна битиметься за путівку на Мундіаль проти переможця пари Польща – Албанія. Ця гра має відбутися 31 березня також номінально "вдома".
- Україна лише один раз брала участь у чемпіонаті світу в історії. У 2006 році підопічні Олега Блохіна сенсаційно дійшли до чвертьфіналу змагання.