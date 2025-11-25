40-річний португальський нападник отримав пряму червону картку у матчі відбору чемпіонату світу 2026 Ірландія – Португалія. Кріштіану Роналду грубо вдарив ліктем у спину Дара О'Ші, але отримав за це мінімальне покарання, передає 24 Канал із посиланням Record.pt.

Варто побачити Роналду звів з розуму фанатів шаленим ударом через себе: відео феєричного голу від Кріштіану

Яке покарання отримав Роналду?

Цікаво, що спершу португалець отримав жовту картку, але на цьому КріРо не зупинився. Капітан збірної почав провокувати ірландських фанів. Паралельно головний арбітр зустрічі пішов переглядами епізод на відеоповторі, після якого змінив своє рішення, вилучивши зіркового гравця із поля.

Спершу очікувалось, що зірковий форвард саудівського Аль-Насра отримає 2-матчеву дискваліфікацію. Однак у ФІФА обмежились одною пропущеною грою для Роналду. Тим самим, Кріштіану вже відбув її в останньому турі кваліфікації на Мундіаль, у якому Португалія без свого лідера розтрощила Вірменію 9:1.

До слова. У матчі проти Ірландії португальська збірна зазнала поразки з рахунком 2:0. Цікаво, що обидва голи "лузітани" пропустили ще бувши у повному складі. Роналду був вилучений із гри на 59-й хвилині.

Таке поблажливе рішення керівного футбольного органа дозволить Роналду допомогти своїй національній команді у першому турі групового раунду чемпіонату світу 2026.

Нагадаємо, що підопічні Роберто Мартінеса вийшли на ЧС – 2026 із першого місця квартету F, набравши у 6-ти турах 13 балів. Португалія випередила Ірландію, Угорщину та Вірменію, яка закрила групу.

Коли Роналду закінчить кар'єру?

Видання Mundo Deportivo процитувало слова Роналду щодо майбутнього Кріштіану у футболі. Наступний Мундіаль стане останнім у кар'єрі легендарного португальця.

Так, це буде мій останній чемпіонат світу. Мені буде 41 рік, і, гадаю, це буде правильний момент,

– сказав Роналду.

Це означає, що Кріштіану завершить виступи за збірну Португалії, але не збирається припиняти виступи на клубному рівні, де у нього є чинний контракт із Аль-Насром до кінця червня 2027-го року.

Як повідомляє портал Transfermarkt, Роналду провів у футболці національної команди 226 матчів, у яких відзначився 143 голами та 46 результативними передачами.