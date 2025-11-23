У 9-му турі чемпіонату Саудівської Аравії Роналду допоміг Аль-Насру здобути перемогу над середняком Аль-Халіджем. Правда, левову частку гри 40-річний форвард залишався не в центрі уваги, повідомляє 24 Канал.
До теми Роналду розірвав мережу після провалу з Аль-Насром: відео кумедного виконання штрафного
Як Роналду забив супергол?
Героєм матчу можна назвати Жоау Феліша, який записав на свій рахунок гол та результативну передачу. До компенсованого часу був рахунок 3:1 на користь Аль-Насра, а суперник догравав у меншості.
Втім на 90+6 хвилині Роналду нагадав про себе, оформивши шедевральний гол у ворота Аль-Халіджа. Після подачі з флангу CR7 наважився на удар через себе і м'яч після бісіклети гравця залетів у ворота гостей.
Роналду поклав гол через себе: дивитися відео
Цим Кріштіану змусив скаженіти як фанатів на трибунах, так і коментатора. Гол португальця встановив остаточний рахунок 4:1 та наблизив його до омріяної мети.
Роналду не приховує, що бажає оформити 1000 голів в офіційних матчах. М'яч у ворота Аль-Халіджа став 954-им для CR7 за клуби та збірну. Раніше Кріштіану повідомив, що після ЧС-2026 він планує завершити міжнародну кар'єру.
Як Роналду виступає в Саудівській Аравії?
- Португалець перейшов у Аль-Наср в січні 2023 року на правах вільного агента. Завдяки його переїзду в Саудівську Аравію місцевий чемпіонат став більш привабливим для інших зірок.
- Сам же Кріштіану продовжив виступати на топ-рівні та забивати голи майже в кожному матчі. У 116 матчах Кріштіану забив 103 голb за Аль-Наср та віддав 21 асист.
- За цей час команда двічі ставала другою в чемпіонаті Саудівської Аравії, а минулого сезону фінішувала третьою. Єдиним титулом Роналду в Аль-Насрі є перемога в товариському змаганні Кубок арабських чемпіонів.
- У поточному сезоні CR7 має на своєму рахунку 9 м'ячів у восьми іграх, а Аль-Наср лідирує в чемпіонаті Саудівської Аравії. Команда виграла усі свої дев'ять матчів Про Ліги та випереджає Аль-Хіляль на чотири бали.