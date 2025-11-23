У 9-му турі чемпіонату Саудівської Аравії Роналду допоміг Аль-Насру здобути перемогу над середняком Аль-Халіджем. Правда, левову частку гри 40-річний форвард залишався не в центрі уваги, повідомляє 24 Канал.

Як Роналду забив супергол?

Героєм матчу можна назвати Жоау Феліша, який записав на свій рахунок гол та результативну передачу. До компенсованого часу був рахунок 3:1 на користь Аль-Насра, а суперник догравав у меншості.

Втім на 90+6 хвилині Роналду нагадав про себе, оформивши шедевральний гол у ворота Аль-Халіджа. Після подачі з флангу CR7 наважився на удар через себе і м'яч після бісіклети гравця залетів у ворота гостей.

Роналду поклав гол через себе: дивитися відео

Цим Кріштіану змусив скаженіти як фанатів на трибунах, так і коментатора. Гол португальця встановив остаточний рахунок 4:1 та наблизив його до омріяної мети.

Роналду не приховує, що бажає оформити 1000 голів в офіційних матчах. М'яч у ворота Аль-Халіджа став 954-им для CR7 за клуби та збірну. Раніше Кріштіану повідомив, що після ЧС-2026 він планує завершити міжнародну кар'єру.

Як Роналду виступає в Саудівській Аравії?