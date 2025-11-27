У фінальному матчі Кріштіану та компанія обіграли Іспанію по пенальті. На згадку про той тріумф Роналду вирішив зробити подарунок своїм партнерам по команді, повідомляє 24 Канал з посиланням на GOAL.
До теми Роналду вперше щиро зізнався, чому насправді не відвідав похорон Діогу Жоти
Як Роналду віддячив партнерам по збірній?
Нападник презентував кожному з 25-ти партнерів по команді унікальний персоналізований годинник. Елітний бренд Jacob & Co розробив аксесуар у кольорах португальської збірної та помістив зображення трофея Ліги націй всередину.
За оцінками спеціалістів, кожен такий годинник оцінюється мінімум у 300 тисяч доларів. Тож виходить, що Роналду розщедрився мінімум на 7,5 мільйонів заради партнерів.
Як виглядає подарунковий годинник від Роналду:
При цьому варто зазначити, що Кріштіану не оминув увагою Діогу Жоту, який помер в липні у ДТП. Нападник Ліверпуля теж був частиною переможної збірної Португалії.
Роналду замовив годинник і на покійного гравця та вислав його сім'ї Діогу в пам'ять про досягнення гравця. Раніше Кріштіану у себе в інстаграм щемливо попрощався із загиблим Жотою.
Що відомо про смерть Діогу Жоти?
- Нападник Ліверпуля потрапив у жахливу ДТП 3 липня в Іспанії. Жота їхав на авто разом зі своїм братом Андре Сілвою, щоб встигнути на паром до Англії.
- Через перевищення швидкості на машині Lamborghini, за кермом якої був Діогу, луснула гума. Авто вилеліло з траси, врізалось у відбійник та загорілось.
- Обидва футболісти були спалені заживо та загинули на місці. Додає щемливості цьому інциденту і те, що за тиждень до смерті Діогу одружився зі своєю дівчиною Руте Кардосо.
- За свою кар'єру Жота пограв за Пасуш Феррейра, Порту, Вулвергемптон та Ліверпуль. Із мерсисайдцями минулого сезону португалець став чемпіоном Англії.
- У складі збірної Португалії форвард оформив 14 голів у 49-ти матчах. Ліверпуль же вивів 20 номер з оберту в пам'ять про свого гравця.