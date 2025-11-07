Його похорон відвідало чимало зіркових гравців, проте там не було Кріштіану Роналду, за що той отримав чимало критики. Форвард Аль-Насра в інтерв'ю Пірсу Моргану розповів, чому вирішив не приходити на прощальну церемонію партнера по національній збірній, повідомляє 24 Канал із посиланням на UR · Cristiano.

Чому Роналду не відвідав похорон Жоти?

Зірковий португалець пояснив, чому проігнорував цю подію. Він вважає. що правильно вчинив, адже тоді перетягнув би увагу на себе.

Дві речі. Люди часто мене критикують. Але, як я вже казав, мене це не хвилює. Коли твоє сумління чисте – тобі не потрібно перейматися тим, що кажуть інші. Є одна річ, яку я не роблю: після смерті мого батька я більше не був на цвинтарі. І ще – як ви правильно сказали, а ви знаєте мене та мою репутацію – куди б я не пішов, усе перетворюється на цирк. Я не ходжу, бо якщо я з’явлюся, вся увага буде прикута до мене, а я не хочу такої уваги,

– заявив Кріштіану.

Роналду вважає, що це дуже чутлива тема. Він хотів, щоб у цей момент усі підтримували родину загиблого футболіста, а не перетворювали похорон на занадто публічний захід.

"Я просто кажу, що мені не сподобалося, коли в такі чутливі моменти хтось починає давати інтерв’ю, говорити про нього, про футбол. Та годі вже, хлопці – що це взагалі таке? Життя – це не шоу. Я не частина цього. Якщо хтось хоче бути частиною такого світу – удачі. Я буду з іншого боку. Люди можуть продовжувати мене критикувати. Але я почувався добре, ухваливши це рішення.

Мені не потрібно стояти в першому ряду, щоб люди казали щось хороше – мовляв, Кріштіану прийшов. Ні. Я все планую, думаю про його родину. Мені не треба бути перед камерами, щоб показати, що я роблю. Я дію за лаштунками, друзі. І мені так краще. Так, вони зробили з цього велику пропаганду, багато публічності навколо мого імені. Але нічого – все гаразд, я це розумію", – сказав футболіст.

До слова. Раніше Кріштіану Роналду розповів, чим планує займатися після завершення кар'єри. Зокрема, він збирається запустити власну кіберспортивну гру.

Нагадаємо, що наразі португалець виступає за Аль-Наср і може стати незабаром першим гравцем в історії, який заб'є 1000 голів у кар'єрі. Поки в його активі 952 взяття воріт й аналітики Sky Sports прогнозують, що він досягне ювілейної позначки вже в жовтні 2026 року.

Що відомо про загибель Діогу Жоти?