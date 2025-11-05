Проте його ігрова кар'єра все ж таки добігає свого кінця й зірковий футболіст це усвідомлює. В інтерв'ю Пірсу Моргану він зізнався, що роздумує про майбутнє та вже має певні плани, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Кріштіану Роналду.

Що робитиме Роналду після завершення кар'єри?

Нападник Аль-Насра розповів, чим збирається займатися після того, як повісить бутси на цвях. Він хоче більше часу проводити з родиною, а також приділити увагу своєму бізнесу та хобі.

"Після закінчення кар'єри хочу приділяти більше уваги дітям, особливо старшому синові. Зараз він у тому віці, коли легко робити помилки, і це природно – я сам через це проходив. Хочу бути поруч і направляти його. Матео любить футбол, і я теж хочу бути ближче до нього.

Крім того, у мене є хобі, якими я люблю займатися. Дивитися бої, стежити за UFC, грати в падел, і я хочу дізнатися більше про соціальні мережі. Думаю, у мене буде час на розваги. Я зможу дізнатися багато нового про управління нерухомістю. Крім того, у мене майже готова до випуску кіберспортивна гра, тому що за цим майбутнє", – сказав Роналду.

До слова. Напередодні старший син Кріштіану Роналду дебютував за збірну Португалії U-16. Він відзначився голом вже у своєму другому матчі.

Нагадаємо, що в середині жовтня 40-річний Роналду відзначився фантастичним взяттям воріт. Він не реалізував пенальті, після чого вже через хвилину відправив м'яч у сітку воріт ідеальним ударом у "дев'ятку".

Що відомо про кар'єру Роналду?

Кріштіану на клубному рівні виступав за Спортінг, Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус та Аль-Наср.

Він є 5-разовим володарем "Золотого м'яча", а також здобув 34 трофеї, зокрема, 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів.

Найкращий бомбардир в історії футболу. Наразі в активі португальця 952 голи та 304 результативні передачі.

Його чинна угода з Аль-Насром розрахована до 30 червня 2027 року.

Зазначимо, що нещодавно аналітики Sky Sports провели дослідження, щоб спрогнозувати, коли португалець досягне ювілейної позначки в 1000 голів. За їх прогнозами, історичне взяття воріт відбудеться у жовтні 2026 року.