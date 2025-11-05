Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Завдяки цьому їм підкорилося історичне досягнення, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta.

Яке досягнення записав собі в актив Арсенал?

"Каноніри" повторили найдовшу "суху" серію перемог серед англійських клубів елітного дивізіону в матчах усіх турнірів. Підопічні Мікеля Артети вже вісім поспіль зустрічей залишають поле переможцями, при цьому не пропустивши жодного гола.

За цей час вони самі забили 17 м'ячів. Рекордна серія триває з 1 жовтня, коли лондонці здолали грецький Олімпіакос з рахунком 2:0 у Лізі чемпіонів. Після цього Арсенал також здолав: Вест Гем (2:0), Фулгем (1:0), Атлетіко (4:0), Крістал Пелес (1:0), Брайтон (2:0), Бернлі (2:0) та Славію (3:0).

Зазначимо, що загалом таке досягнення підкорялося лише двом представникам Англії й такого не було вже понад століття. Рекорд лондонці ділять із Престоном і Ліверпулем, які мали подібну серію у 1889 та 1920 роках відповідно.

Це досягнення встановлювали давно, тож це говорить про його складність. Звісно, ​​для такої серії перемог потрібно багато працювати, і найбільше тішить, мабуть, не сам результат, а настрій гравців. Вони говорять про те, як ми можемо ще краще виступити, ми бачимо одну чи дві ситуації, які могли б вирішити краще. Тож, якщо ми зможемо продовжувати вдосконалюватися, цей результат матиме більше значення,

– прокоментував рекорд Артета для пресслужби Арсенала.

Нагадаємо, що в поєдинку Славія – Арсенал сталася ще одна історична подія. Півзахисник "канонірів" Макс Доуман дебютував у Лізі чемпіонів, ставши наймолодшим гравцем в історії турніру.

До слова. Наступний матч Арсенал проведе 8 листопада на виїзді проти Сандерленда. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Дивіться відеоогляд історичної гри Славія – Арсенал

Як виступає Арсенал у сезоні-2025/2026?