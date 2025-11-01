Кріштіану Роналду-молодший вперше отримав виклик до юнацької збірної Португалії U-16 на міжнародний турнір Кубка федерації. У своєму другому матчі син легенди світового футболу відкрив лік власним голам, пише 24 Канал.
Дивіться також Роналду розірвав мережу після провалу з Аль-Насром: відео кумедного виконання штрафного
Як син Роналду забив гол за Португалію?
В рамках турніру Португалія U-16 зустрічалася з однолітками з Уельсу. Поєдинок завершився розгромною перемогою "Команди обраних" з рахунком 3:0. Один з голів у ворота валлійців забив Роналду-джуніор.
15-річний вінгер вийшов у стартовому складі Португалії та відкрив рахунок точним ударом з лінії штрафного майданчика.
Відео голу сина Роналду за Португалію U-16
Зазначимо, що дебютний матч за Португалію U-16 Роналду-молодший зіграв проти Туреччини (2:0). Юний форвард вийшов на заміну у компенсований час, коли вже був переможний рахунок.
Що відомо про старшого сина Роналду?
- Старший син Кріштіану Роналду народився 17 липня 2010 року у США. Про його матір відомо, що вона працювала офіціанткою у ресторані Лос-Анджелеса, де відбулося її знайомство з Роналду.
- Коли молода жінка дізналася про вагітність, то повідомила про це Роналду. ДНК-тест підтвердив батьківство суперзірки футболу. Він усиновив дитину, а біологічній матері виплатив компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів.
- Старший син Роналду почав займатися футболом у 8 років в академії Ювентуса, де тоді грав його батько. Згодом почав виступати за дитячу команду Манчестер Юнайтед.
- За даними Transfermarkt, хлопець у 2023 році приєднався до саудівського Аль-Насра, де виступає за юнацьку команду U-15.
- У 2025 році Роналду-молодший дебютував за збірну Португалії U-15, за яку зіграв 4 матчів та забив два голи.