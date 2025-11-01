Криштиану Роналду-младший впервые получил вызов в юношескую сборную Португалии U-16 на международный турнир Кубка федерации. В своем втором матче сын легенды мирового футбола открыл счет собственным голам, пишет 24 Канал.
Как сын Роналду забил гол за Португалию?
В рамках турнира Португалия U-16 встречалась со сверстниками из Уэльса. Поединок завершился разгромной победой "Команды избранных" со счетом 3:0. Один из голов в ворота валлийцев забил Роналду-джуниор.
15-летний вингер вышел в стартовом составе Португалии и открыл счет точным ударом с линии штрафной площадки.
Видео гола сына Роналду за Португалию U-16
Отметим, что дебютный матч за Португалию U-16 Роналду-младший сыграл против Турции (2:0). Юный форвард вышел на замену в компенсированное время, когда уже был победный счет.
Что известно о старшем сыне Роналду?
- Старший сын Криштиану Роналду родился 17 июля 2010 года в США. О его матери известно, что она работала официанткой в ресторане Лос-Анджелеса, где состоялось ее знакомство с Роналду.
- Когда молодая женщина узнала о беременности, то сообщила об этом Роналду. ДНК-тест подтвердил отцовство суперзвезды футбола. Он усыновил ребенка, а биологической матери выплатил компенсацию в размере 15 миллионов долларов.
- Старший сын Роналду начал заниматься футболом в 8 лет в академии Ювентуса, где тогда играл его отец. Впоследствии начал выступать за детскую команду Манчестер Юнайтед.
- По данным Transfermarkt, парень в 2023 году присоединился к саудовскому Аль-Насра, где выступает за юношескую команду U-15.
- В 2025 году Роналду-младший дебютировал за сборную Португалии U-15, за которую сыграл 4 матчей и забил два гола.