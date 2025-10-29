Нападающий сборной Португалии потерял очередную возможность недавно. Его команда встречалась с Аль-Иттихадом в 1/8 финала Кубка Короля, сообщает 24 Канал.

Как провалился Роналду?

"Сине-желтым" не удалось пройти принципиального соперника (1:2). Один из голов за Аль-Иттихад забил Карим Бензема, с которым Роналду провел много лет в Реале.

Сам же Криштиану провел весь матч на поле и был довольно активным. На счету Роналду пять ударов, но только один из них был в створ. А в компенсированное время Роналду повеселил фанатов своим штрафным.

Нападающий долго настраивался на пробитие со стандарта. Игрок разговаривал в воздух и эмоционально повторял фразу "Ты сможешь". Однако после этого Роналду пробил в стенку и не смог спасти свою команду от поражения.

Отметим, что это поражение выбило Аль-Наср из Кубка Короля. Пока что у Криштиану не складывается с трофеями Саудовской Аравии. После переезда в эту страну в начале 2023 года Роналду проиграл аж 13 турниров.

Карьера Криштиану Роналду в Аль-Насре