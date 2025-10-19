Гости одержали разгромную победу со счетом 5:1. В этой встрече фантастическим голом отметился легендарный форвард Криштиану Роналду, сообщает 24 Канал.

Читайте также Экс-футболист Динамо призвал уволить Шовковского: кого предлагает назначить тренером

Как Роналду забил гол Аль-Фатеху?

Португалец вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. На 59-й минуте, когда команды играли вничью 1:1, он не реализовал пенальти.

Это уже второй подряд нереализованный удар для него с 11-метровой отметки. Однако Криштиану не стушевался и ровно через 60 секунд после этого в очередной раз продемонстрировал свой уровень.

Звездный нападающий исправился и забил гол, который без преувеличения стал шедевром. Он получил мяч на левом фланге, немного сместился к центру и пробил точно в девятку.

Вратарь пытался спасти свою команду, но шансов там не было. После этого Роналду эмоционально отпраздновал взятие ворот, сбросив футболку, за что получил желтую карточку.

Пресс-служба Аль-Насра в соцсети X метко подписала этот эпизод: "Он живет ради таких моментов".

Роналду забил шедевр: смотрите видео

А еще через несколько минут 5-кратный обладатель "Золотого мяча" записал в свой актив результативную передачу на Жоау Феликса, который в этом поединке оформил хет-трик. Именно он сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии с восемью голами после пяти туров.

Смотрите видеообзор матча Аль-Наср – Аль-Фатех

Справка. Аль-Наср одержал все победы в пяти стартовых турах чемпионата Саудовской Аравии и возглавляет турнирную таблицу с 15 очками. Ближайшими преследователями являются Аль-Хиляль и Аль-Иттихад, которые имеют в своем активе 11 и 10 зачетных баллов соответственно.

Напомним, что накануне Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его возглавил именно Криштиану Роналду, который зарабатывает в год 280 миллионов долларов.

Как выступает Роналду в сезоне-2025/2026?