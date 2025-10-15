Хозяева сенсационно не смогли одержать победу, сыграв вничью со счетом 2:2. Несмотря на такой результат, этот поединок стал особенным для их капитана Криштиану Роналду, сообщает 24 Канал со ссылкой на 433.
Читайте также "Это нездоровая ситуация": именитый тренер раскритиковал сборную Украины после победного матча
Какое достижение покорилось Роналду?
Форвард сборной Португалии отметился дублем еще в первом тайме. Эти голы стали для него 40-м и 41-м в отборочных турнирах на чемпионат мира.
Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории квалификации на мировое первенство. Он установил новый рекорд, опередив бывшего нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса.
Тот имеет в своем активе 39 голов в отборочных раундах, но так никогда и не сыграл на чемпионате мира. Тройку же лучших бомбардиров в квалификации на ЧМ замыкает аргентинец Лионель Месси – 36 забитых мячей.
Лучшие бомбардиры в истории отбора на ЧМ
- Криштиану Роналду (Португалия) – 41 гол
- Карлос Руис (Гватемала) – 39
- Лионель Месси (Аргентина) – 36
- Али Даеи (Иран) – 35
- Роберт Левандовски (Польша) – 33.
Как Роналду установил рекорд: видеообзор матча Португалия – Венгрия
К слову. Для установления рекорда Роналду понадобился 51 матч. Каждая квалификация завершалась для Португалии выходом на чемпионат мира.
Напомним, что накануне Эрлинг Холанд установил невероятное бомбардирское достижение. Это произошло в матче Норвегия – Израиль.
Что известно о выступлениях Роналду за сборную Португалии?
Дебютировал в августе 2003 года в поединке с Казахстаном.
Криштиану является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории своей национальной команды – 143 гола и 45 результативных передач.
По данным Transfermarkt, в целом является лучшим бомбардиром в истории в матчах за сборные.
Играл на пяти чемпионатах мира и шести чемпионатах Европы. Лучший результат Португалии на ЧМ – четвертое место в 2006 году, а на Евро команда победила в 2016 году.
Также Роналду является двукратным победителем Лиги наций – в 2019 и 2025 годах.