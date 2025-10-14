Подопечные Сергея Реброва одержали минимальную победу со счетом 2:1. После матча эмоциями от выступления нашей национальной команды поделился Юрий Вернидуб, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

Что сказал Вернидуб об игре Украина – Азербайджан?

Опытный тренер заявил, что его порадовал результат. При этом у него есть немало вопросов к защите сборной Украины, а также отдельно отметил главного героя октябрьских матчей в составе "сине-желтых" Руслана Малиновского, который стал "Львом матча".

"То, что победили – очень хорошо. Действительно молодцы. Сейчас есть шанс в борьбе за второе место. Сама игра – понимал, что она будет осторожная. Было несколько изменений, это также нормально. В целом ребята играли с желанием, с искоркой. Но много чего не хватало, не получалось. Худшее звено, на мой взгляд – это линия защиты. Очень не впечатлила.

Атака – совсем другие мысли и взгляды. Особенно – это Малиновский. Я его хочу поздравить с возвращением, он действительно глыба украинской сборной. Два матча он сыграл по любой шкале на высший балл", – сказал Вернидуб.

Также бывший наставник Кривбасса прокомментировал высказывание Сергея Реброва о том, что после второго забитого мяча футболисты сборной Украины играли на удержание результата. Он раскритиковал такой подход к футболу.

Для меня это нездоровая ситуация. Потому что если ты начинаешь сохранять результат, очень редко, когда ты этого достигаешь. Также это было и в игре в Азербайджане. Поэтому над этим надо работать, чтобы не допускать этого,

– заявил специалист.

Отметим, что также свое недовольство относительно выступления сборной Украины в поединке с Азербайджаном выразил бывший тренер "сине-желтых" Йожеф Сабо. Он заявил, что соперников такого уровня надо переигрывать увереннее.

"Не ожидал я, что будет такая тяжелая игра, но это полностью вина наших игроков. Ну не умеют они держать мяч! Не держится он в ногах наших ребят абсолютно. Отбор – потеря, отбор – потеря, и так постоянно. Я тоже, смотря игру, переживал... Ну что это такое?

Украина ведет в счете и вместо того, чтобы успокоить игру, придержать мяч, контролировать то, что происходит на поле, наши допускают ошибку за ошибкой. Много брака, очень много. Все это говорит о невысоком классе наших игроков", – цитирует Сабо BLIK.

Что известно об отборе сборной Украины на ЧМ-2026?