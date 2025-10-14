"Сине-желтые" одержали непростую победу со счетом 2:1. На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров подвел итоги этого поединка, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Читайте также Сборная Украины в "валидольном" матче вырвала победу у Азербайджана в отборе на ЧМ-2026

Что сказал Ребров после матча с Азербайджаном?

Он рассказал, что на команду давила ответственность за результат. который имел сверхважное значение. Поэтому наставник прежде всего счастлив, что подопечные смогли набрать три зачетных балла.

Была очень важная игра, очень важные три очка. Эта ответственность сказывалась на игроках. После победы в Исландии было очень важно победить и сегодня. Поэтому где-то сказалась нервозность, особенно во втором тайме, когда нам нужно было идти вперед. Перед матчем СМИ обращали внимание, что у нас отсутствуют пять ключевых игроков атаки. Было непросто. Но я благодарен, что те исполнители, которые вышли, отработали на максимуме и вырвали этот очень важный результат,

– сказал Ребров.

Также главный тренер "сине-желтых" высказался о сборной Азербайджана, которая в обоих поединках отбора создала немало проблем Украине, несмотря на статус главного аутсайдера группы:

"Сборная Азербайджана – это, по моему мнению, команда высокого уровня. Она играет очень компактно в обороне. Исландия предоставила нам много пространства, которое мы смогли использовать. Сегодня пространства не было. Любую команду, которая обороняется компактно, тяжело обыграть. Также мы уже говорили о том, что сразу пять ключевых игроков атаки у нас травмированы. Поэтому было тяжело. На таком уровне все соперники очень тяжелые. Особенно клуб из Азербайджана сейчас выступает в Лиге чемпионов".

В конце пресс-конференции Сергей Ребров рассказал, как чувствует себя после двух очень непростых побед, ведь был перед ними под невероятным давлением.

Я благодарен вам, что нет таких вопросов, которые выводят из себя. Поэтому чувствую себя нормально. Знаю, что могли быть вопросы тяжелее. Но благодарен вам, что вы мне дали немного отдохнуть,

– заявил тренер.

Полная послематчевая пресс-конференция Сергея Реброва: смотрите видео

Отметим, что после матча победу Украины также прокомментировал один из главных героев встречи и всего октябрьского сбора Руслан Малиновский. Он по системе гол + пас сделал четыре результативных действия в двух играх и признался, самый ли это успешный его приезд в сборную за всю историю.

"Если такие цифры – то, наверное, да. Не хочется нигде летать, потому что впереди еще две игры, в которых это будет неважно. Нужно набирать минимум два очка. Очень приятно, что забил мяч, и очень рад за Алексея Гуцуляка. Он очень хорошо работал – это было видно как на тренировках, так и в играх. У него есть очень классные качества: левая нога, и он хорошо играет головой. Сегодня забил головой и отдал ассист. Поздравляю всех украинцев, всех болельщиков с этой победой", – цитирует Малиновского Трибуна.

К слову. Это был 68-й матч для Малиновского в составе сборной Украины. В них он забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что в параллельном матче группы D Исландия и Франция сыграли вничью со счетом 2:2.

Что известно об отборе Украины на ЧМ-2026?