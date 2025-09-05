В сентябре Украина проводит два стартовых поединка. Матч против Франции открыл программу отбора на Мундиаль для сине-желтой национальной команды, пишет 24 Канал.

К теме Календарь матчей Украины в отборе на ЧМ-2026 по футболу

Какое расписание и результаты матчей Украины в отборе на ЧМ-2026?

  • 1 ТУР. 5 сентября, 21:45. Украина – Франция 0:2
  • 2 ТУР. 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина
  • 3 ТУР. 10 октября, 21:45. Исландия – Украина
  • 4 ТУР. 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан
  • 5 ТУР. 13 ноября, 21:45. Франция – Украина
  • 6 ТУР. 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия

К слову. Украина лишь однажды в своей истории играла на чемпионате мира. Было это в далеком 2006-м, когда команда Олега Блохина дошла до 1/4 финала, где уступила Италии со счетом 0:3.

Турнирная таблица группы "D"

МЕСТО

СТРАНА

ИГРЫ

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1.

Исландия

 1 1 0 0 5-0 3

2.

Франция

 1 1 0 0 2-0 3

3.

Украина

 1 0 0 1 0-2 0

4.

Азербайджан

 1 0 0 1 0-5 0

Как прошел первый тур отбора в группе "D"?

  • Украина с прогнозируемого поражения от Франции стартовали в отборе к ЧМ-2026.
  • Еще хуже стартовала в квартете "D" сборная Азербайджана, которая пропустила аж 5 голов от Исландии.
  • Исландия неожиданно возглавила группу после первого тура. Украина с бубликом в активе идет третьей, ведь меньше пропустила, чем Азербайджан.