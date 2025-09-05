В сентябре Украина проводит два стартовых поединка. Матч против Франции открыл программу отбора на Мундиаль для сине-желтой национальной команды, пишет 24 Канал.

1 ТУР. 5 сентября, 21:45. Украина – Франция 0:2

2 ТУР. 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина

3 ТУР. 10 октября, 21:45. Исландия – Украина

4 ТУР. 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан

5 ТУР. 13 ноября, 21:45. Франция – Украина

6 ТУР. 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия

К слову. Украина лишь однажды в своей истории играла на чемпионате мира. Было это в далеком 2006-м, когда команда Олега Блохина дошла до 1/4 финала, где уступила Италии со счетом 0:3.

Турнирная таблица группы "D"