Поединок квалификаций ЧМ-2026 Азербайджан – Украина состоялся во вторник, 9 сентября. Встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, пишет 24 Канал.

К теме Онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина в отборе на ЧМ-2026

Как сыграла сборная Украины в матче против Азербайджана?

Сборная Украины активно начала матч против Азербайджана в отборе на чемпионат мира 2026 года. "Сине-желтые" прогнозируемо контролировали мяч, пытаясь найти момент для гола.

На первых минутах матча подопечные Сергея Реброва заработали пенальти. Однако рефери после просмотра VAR изменил свое решение и отменил 11-метровый, что заработал Владислав Ванат.

Сборная Украины продолжила контролировать мяч и игру, тогда как Азербайджан вынужденно защищался практически все время первого тайма. В результате команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Во второй половине игры сборная Украины сумела в самом начале забить быстрый гол. Георгий Судаков отличился в воротах Азербайджана на 51-й минуте противостояния и открыл счет в матче.

Гол Георгия Судакова: смотрите видео

На 61-й минуте матча Сергей Ребров сменил Ивана Калюжного на Егора Ярмолюка и Владислава Ваната на Артема Довбыка. Украина продолжила контролировать мяч, пытаясь забить второй гол.

На 70-й минуте рефери получил подсказку от VAR по игре рукой от Александра Зинченко. После просмотра повтора главный арбитр матча назначил пенальти, который реализовал Эмин Махмудов.

Сборная Украины снова забрала мяч под контроль и продолжила атаковать. Однако забить не удалось матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Гол Эмин Махмудова: смотрите видео

Азербайджан – Украина 1:1

Голы: Махмудов, 72 (П) – Судаков, 51

