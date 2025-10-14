Поединок состоялся в Кракове и закончился победой "сине-желтых" со счетом 2:1. В течение этой встречи фанаты традиционного определяли лучшего игрока, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кто стал "Львом матча" Украина – Азербайджан?

Очевидными фаворитами на эту символическую награду были Руслан Малиновский и Алексей Гуцуляк, которые забили по голу и отдали друг другу результативную передачу. В конце концов приз достался полузащитнику итальянского Дженоа.

Его признали "Львом матча", отдав уроженцу Житомира 55% голосов. Эта награда стала второй подряд для Малиновского, который до этого в последний раз играл за национальную команду еще в сентябре 2024 года.



Руслан Малиновский был избран "Львом матча" / Фото УАФ

К слову. Для Руслана Малиновского это признание стало суммарно третьим в карьере. Чаще всего "Львом матча" признавали Михаила Мудрика – девять наград.

Отметим, что после поединка Малиновский в комментарии для Трибуны рассказал, как изменилась сборная за год, который он пропустил из-за травмы. Футболист заявил, что появилось немало новичков и подчеркнул, что в команде царит замечательная атмосфера.

Появились некоторые молодые ребята, которые получили первый вызов. Конечно, не хватает некоторых игроков – таких как Яремчук, Зубков, Зинченко, Цыганков, тех, кто был раньше. Я очень рад видеть всех – Миколенка, Шапаренка, Бущана, Забарного, Матвиенка – с кем мы были в сборной много лет. У нас всегда была прекрасная атмосфера, и я знаю, что ребята выходят и отдаются на поле на 100%,

– сказал Руслан.

Также полузащитник высказался о шансах Украины квалифицироваться на чемпионат мира-2026 напрямую с первого места в своей отборочной группе.

"Знаете, спросите об этом у букмекеров. Я шучу, конечно. В футболе все реально, но сначала нужно готовиться к Франции, а уже потом будет следующий матч", – заявил Малиновский.

Напомним, что для Руслана Малиновского это был 68-й матч в составе сборной Украины. В них он забил десять голов и отдал девять ассистов.

Как сборная Украины выступает в отборе на ЧМ-2026?