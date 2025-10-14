Поєдинок відбувся у Кракові та закінчився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Протягом цієї зустрічі фанати традиційного визначали найкращого гравця, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Читайте також Україна – Азербайджан: Ребров прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026

Хто став "Левом матчу" Україна – Азербайджан?

Очевидними фаворитами на цю символічну нагороду були Руслан Маліновський та Олексій Гуцуляк, які забили по голу та віддали один одному результативну передачу. Врешті-решт приз дістався півзахиснику італійського Дженоа.

Його визнали "Левом матчу", віддавши уродженцю Житомира 55% голосів. Ця нагорода стала другою поспіль для Маліновського, який до цього востаннє грав за національну команду ще у вересні 2024 року.



Руслан Маліновський був обраний "Левом матчу" / Фото УАФ

До слова. Для Руслана Маліновського це визнання стало сумарно третім у кар'єрі. Найчастіше "Левом матчу" визнавали Михайла Мудрика – дев'ять нагород.

Зазначимо, що після поєдинку Маліновський у коментарі для Трибуни розповів, як змінилася збірна за рік, який він пропустив через травму. Футболіст заявив, що з'явилося чимало новачків і підкреслив, що в команді панує чудова атмосфера.

З’явилися деякі молоді хлопці, які отримали перший виклик. Звичайно, не вистачає деяких гравців – таких як Яремчук, Зубков, Зінченко, Циганков, тих, хто був раніше. Я дуже радий бачити всіх – Миколенка, Шапаренка, Бущана, Забарного, Матвієнка – з ким ми були у збірній багато років. У нас завжди була прекрасна атмосфера, і я знаю, що хлопці виходять і віддаються на полі на 100%,

– сказав Руслан.

Також півзахисник висловився про шанси України кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026 напряму з першого місця у своїй відбірковій групі.

"Знаєте, запитайте про це в букмекерів. Я жартую, звісно. У футболі все реально, але спочатку потрібно готуватися до Франції, а вже потім буде наступний матч", – заявив Маліновський.

Нагадаємо, що для Руслана Маліновського це був 68-й матч у складі збірної України. У них він забив десять голів і віддав дев'ять асистів.

Як збірна України виступає у відборі на ЧС-2026?