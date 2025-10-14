Поєдинок відбувся у Кракові та закінчився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Протягом цієї зустрічі фанати традиційного визначали найкращого гравця, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.
Читайте також Україна – Азербайджан: Ребров прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026
Хто став "Левом матчу" Україна – Азербайджан?
Очевидними фаворитами на цю символічну нагороду були Руслан Маліновський та Олексій Гуцуляк, які забили по голу та віддали один одному результативну передачу. Врешті-решт приз дістався півзахиснику італійського Дженоа.
Його визнали "Левом матчу", віддавши уродженцю Житомира 55% голосів. Ця нагорода стала другою поспіль для Маліновського, який до цього востаннє грав за національну команду ще у вересні 2024 року.
Руслан Маліновський був обраний "Левом матчу" / Фото УАФ
До слова. Для Руслана Маліновського це визнання стало сумарно третім у кар'єрі. Найчастіше "Левом матчу" визнавали Михайла Мудрика – дев'ять нагород.
Зазначимо, що після поєдинку Маліновський у коментарі для Трибуни розповів, як змінилася збірна за рік, який він пропустив через травму. Футболіст заявив, що з'явилося чимало новачків і підкреслив, що в команді панує чудова атмосфера.
З’явилися деякі молоді хлопці, які отримали перший виклик. Звичайно, не вистачає деяких гравців – таких як Яремчук, Зубков, Зінченко, Циганков, тих, хто був раніше. Я дуже радий бачити всіх – Миколенка, Шапаренка, Бущана, Забарного, Матвієнка – з ким ми були у збірній багато років. У нас завжди була прекрасна атмосфера, і я знаю, що хлопці виходять і віддаються на полі на 100%,
– сказав Руслан.
Також півзахисник висловився про шанси України кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026 напряму з першого місця у своїй відбірковій групі.
"Знаєте, запитайте про це в букмекерів. Я жартую, звісно. У футболі все реально, але спочатку потрібно готуватися до Франції, а вже потім буде наступний матч", – заявив Маліновський.
Нагадаємо, що для Руслана Маліновського це був 68-й матч у складі збірної України. У них він забив десять голів і віддав дев'ять асистів.
Як збірна України виступає у відборі на ЧС-2026?
- У групі D наша національна команда набрала сім залікових балів після чотирьох турів.
- Лідером є збірна Франції (10 очок), а на третьому місці розташувалася Ісландія (4).
- Саме з цими збірними Україна зіграє в останніх двох матчах відбору в листопаді, коли й буде визначено, хто вийде на ЧС напряму (перша сходинка) та хто боротиметься у раунді плейоф (друга позиція).