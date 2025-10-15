Господарі сенсаційно не змогли здобути перемогу, зігравши внічию з рахунком 2:2. Попри такий результат, цей поєдинок став особливим для їх капітана Кріштіану Роналду, повідомляє 24 Канал із посиланням на 433.

Яке досягнення підкорилося Роналду?

Форвард збірної Португалії відзначився дублем ще в першому таймі. Ці голи стали для нього 40-м і 41-м у відбіркових турнірах на чемпіонат світу.

Кріштіану став найкращим бомбардиром в історії кваліфікації на світову першість. Він встановив новий рекорд, випередивши колишнього нападника збірної Гватемали Карлоса Руїса.

Той має у своєму активі 39 голів у відбіркових раундах, але так ніколи й не зіграв на чемпіонаті світу. Трійку ж найкращих бомбардирів у кваліфікації на ЧС замикає аргентинець Ліонель Мессі – 36 забитих м’ячів.

Найкращі бомбардири в історії відбору на ЧС

Кріштіану Роналду (Португалія) – 41 гол Карлос Руїс (Гватемала) – 39 Ліонель Мессі (Аргентина) – 36 Алі Даеї (Іран) – 35 Роберт Левандовський (Польща) – 33.

До слова. Для встановлення рекорду Роналду знадобився 51 матч. Кожна кваліфікація завершувалася для Португалії виходом на чемпіонат світу.

Що відомо про виступи Роналду за збірну Португалії?