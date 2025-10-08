Криштиану Роналду стал одним из лучших футболистов в истории. Игрок не только побил немало рекордов, но и смог заработать огромные деньги благодаря этому виду спорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Сколько заработал Роналду?

Американские СМИ подсчитали доходы португальского нападающего. По их оценкам Роналду стал первым футболистом, который имеет состояние в более чем 1 миллиард евро.

Сейчас эта сумма составляет более 1,4 миллиарда евро. Львиную долю этих денег Роналду зарабатывает благодаря бешеной зарплате в Аль-Насри. Саудовский клуб платит Криштиану около 200 миллионов евро в год.

Также португалец имеет различную недвижимость, а именно несколько домов и отелей. Кроме этого, Роналду развивает и собственный бренд CR7, который занимается производством одежды, духов, аксессуаров и тому подобное.

Напомним, что Роналду является одним из самых титулованных игроков в истории футбола. До переезда в Саудовскую Аравию португалец поиграл за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус.

Футболист забил более 900 голов на профессиональном уровне, выиграл пять Кубков Лиги чемпионов и стал лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных. Вместе с Португалией Роналду также победил на Евро-2016.

Что известно о Роналду в Аль-Насри?