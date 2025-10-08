Кріштіану Роналду став одним з найкращих футболістів в історії. Гравець не тільки побив чимало рекордів, а ще й зміг заробити шалені гроші завдяки цьому виду спорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
До теми Роналду чи Мессі: хто кращий з футболістів
Скільки заробив Роналду?
Американські ЗМІ підрахували доходи португальського нападника. За їхніми оцінками, Роналду став першим футболістом, який має статки у більш ніж 1 мільярд євро.
Наразі ця сума становить понад 1,4 мільярда євро. Левову частку цих грошей Роналду заробляє завдяки шаленій зарплаті в Аль-Насрі. Саудівський клуб платить Кріштіану близько 200 мільйонів євро на рік.
Також португалець має різну нерухомість, а саме кілька будинків та готелів. Окрім цього, Роналду розвиває і власний бренд CR7, який займається виробництвом одягу, парфумів, аксесуарів тощо.
Нагадаємо, що Роналду є одним з найбільш титулованих гравців в історії футболу. До переїзду в Саудівську Аравію португалець пограв за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал і Ювентус.
Читайте також Роналду витратив шалену суму на заручини: скільки коштувала каблучка Джорджини Родрігес
Футболіст забив більш як 900 голів на професійному рівні, виграв п'ять Кубків Ліги чемпіонів і став найкращим бомбардиром в історії всіх національних збірних. Разом із Португалією Роналду також переміг на Євро-2016.
Що відомо про Роналду в Аль-Насрі?
- Кріштіану Роналду став гравцем Аль-Насру у 2023 році одразу після чемпіонату світу. Футболіст отримав найдорожчий контракт в історії футболу – 200 мільйонів євро на рік.
- Чинний контракт Роналду з Аль-Насром діє до літа 2027 року. За новим контрактом Роналду отримуватиме шалені гроші в Аль-Насрі. Заробітки Кріштіану складають майже пів мільярда фунтів стерлінгів.
- Нещодавно Кріштіану Роналду встановив історичний рекорд, забивши у Суперкубку Саудівської Аравії. Португалець став першим гравцем, який відзначився понад сотнею голів у п'яти різних командах.
- У поточному сезоні нападник забив вже 5 голів у шести матчах за Аль-Наср. Його команда лідирує в чемпіонаті Саудівської Аравії, не втративши жодного очка у чотирьох турах. Transfermarkt оцінює Кріштіану у 12 мільйонів євро.