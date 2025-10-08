Кріштіану Роналду став одним з найкращих футболістів в історії. Гравець не тільки побив чимало рекордів, а ще й зміг заробити шалені гроші завдяки цьому виду спорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Скільки заробив Роналду?

Американські ЗМІ підрахували доходи португальського нападника. За їхніми оцінками, Роналду став першим футболістом, який має статки у більш ніж 1 мільярд євро.

Наразі ця сума становить понад 1,4 мільярда євро. Левову частку цих грошей Роналду заробляє завдяки шаленій зарплаті в Аль-Насрі. Саудівський клуб платить Кріштіану близько 200 мільйонів євро на рік.

Також португалець має різну нерухомість, а саме кілька будинків та готелів. Окрім цього, Роналду розвиває і власний бренд CR7, який займається виробництвом одягу, парфумів, аксесуарів тощо.

Нагадаємо, що Роналду є одним з найбільш титулованих гравців в історії футболу. До переїзду в Саудівську Аравію португалець пограв за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал і Ювентус.

Футболіст забив більш як 900 голів на професійному рівні, виграв п'ять Кубків Ліги чемпіонів і став найкращим бомбардиром в історії всіх національних збірних. Разом із Португалією Роналду також переміг на Євро-2016.

Що відомо про Роналду в Аль-Насрі?