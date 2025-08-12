Адже кількість голів Пеле важко підтвердити, оскільки бразилець виступав у той час, коли інтернет був недоступний. 24 канал розповідає, чи є футболіст, який зміг досягти цієї фантастичної позначки.

Читайте також Роналду шокував публіку: допис "Ель-Бічо" зібрав шалену кількість лайків

Хто найкращий бомбардир у футболі?

Вважається, що Пеле забив за свою кар'єру 1283 голи, досягнувши цієї позначки у далекому 1969 році. Проте за офіційними даними рейтинг найкращих бомбардирів в історії футболу виглядає інакше.

П'яте місце у рейтингу найкращих бомбардирів за весь час існування футболу посів Пеле. За свою кар'єру в офіційних матчах легенда Бразилії забив лише 762 голи – Сантос, Нью-Йорк Космос та національна збірна.

Четверте місце в іншої легенди бразильського футболу. Ромаріо за свою кар'єру зміг відзначитись лише 772 рази. Третю сходинку зайняв австрійський футболіст Йозеф Біцан – 805 голів.

Друга позиція у рейтингу найкращих бомбардирів в історії футболу за Ліонелем Мессі. Аргентинець впродовж свої кар'єри забив 875 голів – за Барселону, ПСЖ, Інтер Маямі та національну команду.

Перше місце у Короля футболу Кріштіану Роналду. За свою кар'єру легендарний "Ель Бічо" став першим футболістом, який перетнув позначку у 900 голів.

Станом на зараз португалець забив 938 голів. Кріштіану Роналду встиг пограти у Спортінгу, Манчестер Юнайтед, Реалі, Ювентусі та Аль-Насрі, а також збірній Португалії.

До слова. Історичний 900-й гол у своїй кар'єрі Кріштіану Роналду забив у матчі проти Польщі – 5 вересня 2024 року Гра відбулась в межах групового етапу Ліги націй 2024/2025.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду демонструє чудову форму у 40 років. Минулого сезону португалець відзначився 41 взяттям воріт у 48 матчах тому, ймовірно, саме форвард Аль-Насра може першим досягнути позначки у 1000 голів.

Раніше повідомляли про те, що Кріштіану Роналду зробив пропозицію Джорджині Родрігес. 40-річний футболіст вирішив вперше одружитись.