Ведь количество голов Пеле трудно подтвердить, поскольку бразилец выступал в то время, когда интернет был недоступен. 24 канал рассказывает, есть ли футболист, который смог достичь этой фантастической отметки.

Кто лучший бомбардир в футболе?

Считается, что Пеле забил за свою карьеру 1283 гола, достигнув этой отметки в далеком 1969 году. Однако по официальным данным рейтинг лучших бомбардиров в истории футбола выглядит иначе.

Пятое место в рейтинге лучших бомбардиров за все время существования футбола занял Пеле. За свою карьеру в официальных матчах легенда Бразилии забил всего 762 гола – Сантос, Нью-Йорк Космос и национальная сборная.

Четвертое место у другой легенды бразильского футбола. Ромарио за свою карьеру смог отличиться лишь 772 раза. Третье место занял австрийский футболист Йозеф Бицан – 805 голов.

Вторая позиция в рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола за Лионелем Месси. Аргентинец на протяжении своей карьеры забил 875 голов – за Барселону, ПСЖ, Интер Майами и национальную команду.

Первое место у Короля футбола Криштиану Роналду. За свою карьеру легендарный "Эль Бичо" стал первым футболистом, который пересек отметку в 900 голов.

По состоянию на сейчас португалец забил 938 голов. Криштиану Роналду успел поиграть в Спортинге, Манчестер Юнайтед, Реале, Ювентусе и Аль-Насри, а также сборной Португалии.

Кстати, к слову. Исторический 900-й гол в своей карьере Криштиану Роналду забил в матче против Польши – 5 сентября 2024 года Игра состоялась в рамках группового этапа Лиги наций 2024/2025.

Отметим, что Криштиану Роналду демонстрирует отличную форму в 40 лет. В прошлом сезоне португалец отметился 41 взятием ворот в 48 матчах поэтому, вероятно, именно форвард Аль-Насра может первым достичь отметки в 1000 голов.

