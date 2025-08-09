Криштиану Роналду в своем инстаграме опубликовал новые фото с тренировки. Фотографии легендарного футболиста набрали более 5 миллионов лайков, сообщает 24 канал.

Как выглядит Роналду?

"Эль-Бичо" в очередной раз доказал, что возраст это лишь всего лишь цифры. 40-летний форвард Аль-Насра опубликовал впечатляющие фото, продемонстрировав бешеную физическую форму, которой могут позавидовать молодые футболисты.

Криштиану Роналду на фото с тренировки предстал перед камерой с обнаженным торсом, показав пресс, мышцы. Кажется, что фантастический португалец намерен играть в футбол еще долгие, долгие годы.

Невероятная форма Роналду / Фото из инстаграма футболиста

Напомним, что Аль-Наср начнет сезон матчем против Аль Иттихада в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии. Игра состоится 19 августа, а свисток о начале противостояния прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

