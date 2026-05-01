Не менее важным с точки зрения медальной борьбы будет и поединок Металлиста 1925 с Полесьем. Немало интриги сохраняется и в зоне переходных матчей, сообщает 24 Канал.
Какой календарь 26-го тура УПЛ сезона 2025/2026?
Тур продлится четыре дня, но наибольшее количество поединков сосредоточено именно в выходные.
В матче Вереса и Эпицентр в субботу может фактически быть снят вопрос о прописке в УПЛ на следующий сезон для одной из команд. ЛНЗ, которое приедет в гости к Карпатам, попытается не потерять окончательно чемпионских шансов и одновременно сохранить дистанцию от преследователей из Полесья.
Воскресенье – это день "Классического". Но перед основным футбольным блюдом будут вкусные закуски в виде еще одного матча сусудов в турнирной таблице, Оболони и Кудривки, и битвы Металлист 1925 с Полесьем.
Календарь 26-го тура УПЛ 2025/2026
- 1 мая, пятница, 15:30. Полтава – Кривбасс
- 2 мая, суббота, 13:00. Александрия – Колос
- 2 мая, суббота, 15:30. Верес – Эпицентр
- 2 мая, суббота, 18:00. Карпаты – ЛНЗ
- 3 мая, воскресенье, 13:00. Оболонь – Кудривка
- 3 мая, воскресенье, 15:30. Металлист 1925 – Полесье
- 3 мая, воскресенье, 18:00. Динамо – Шахтер
- 4 мая, понедельник, 18:00. Рух – Заря
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 11:45 01.05.2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтёр
|25
|18
|6
|1
|59 – 16
|60
|2.
|ЛНЗ
|25
|16
|4
|5
|36 – 16
|52
|3.
|Полесье
|25
|15
|4
|6
|44 – 17
|49
|4.
|Динамо
|25
|14
|5
|6
|58 – 31
|47
|5.
|Металлист 1925
|25
|12
|9
|4
|31 – 14
|45
|6.
|Колос
|25
|10
|10
|5
|24 – 21
|40
|7.
|Кривбасс
|25
|11
|7
|7
|43 – 38
|40
|8.
|Карпаты
|25
|9
|9
|7
|32– 26
|36
|9.
|Заря
|25
|9
|8
|8
|35– 32
|35
|10.
|Верес
|25
|7
|8
|11
|22 – 35
|29
|11.
|Эпицентр
|25
|7
|4
|14
|27 – 37
|25
|12.
|Оболонь
|24
|5
|8
|11
|19 – 42
|23
|13.
|Кудривка
|25
|5
|6
|14
|26 – 42
|21
|14.
|Рух
|25
|6
|2
|17
|17 – 42
|20
|15.
|Александрия
|24
|2
|7
|15
|18 – 46
|13
|16.
|Полтава
|25
|2
|5
|18
|20 – 63
|11
Как закончился предыдущий 25-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Львовское дерби Руха и Карпат завершилось разгромной победой "зелено-белых" со счетом 3:0.
- Невероятный матч, ставший самым результативным поединком за всю историю УПЛ, выдали Кривбасс и Динамо. Криворожане вели 4:1 с покером Мендозы, но умудрились проиграть 5:6.
- Андрей Ярмоленко сделал дубль и приблизился на расстояние 4 голов от бомбардирского рекорда чемпионата Украины всех времен.
- Шахтер с сильной ротацией перед еврокубками обыграл Кудривку 3:1, так же завершился матч Полесья и Оболони в пользу житомирян.