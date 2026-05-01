Не менее важным с точки зрения медальной борьбы будет и поединок Металлиста 1925 с Полесьем. Немало интриги сохраняется и в зоне переходных матчей, сообщает 24 Канал.

Какой календарь 26-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Тур продлится четыре дня, но наибольшее количество поединков сосредоточено именно в выходные.

В матче Вереса и Эпицентр в субботу может фактически быть снят вопрос о прописке в УПЛ на следующий сезон для одной из команд. ЛНЗ, которое приедет в гости к Карпатам, попытается не потерять окончательно чемпионских шансов и одновременно сохранить дистанцию от преследователей из Полесья.

Воскресенье – это день "Классического". Но перед основным футбольным блюдом будут вкусные закуски в виде еще одного матча сусудов в турнирной таблице, Оболони и Кудривки, и битвы Металлист 1925 с Полесьем.

Календарь 26-го тура УПЛ 2025/2026

  • 1 мая, пятница, 15:30. Полтава – Кривбасс
  • 2 мая, суббота, 13:00. Александрия – Колос
  • 2 мая, суббота, 15:30. Верес – Эпицентр
  • 2 мая, суббота, 18:00. Карпаты – ЛНЗ
  • 3 мая, воскресенье, 13:00. Оболонь – Кудривка
  • 3 мая, воскресенье, 15:30. Металлист 1925 – Полесье
  • 3 мая, воскресенье, 18:00. Динамо – Шахтер
  • 4 мая, понедельник, 18:00. Рух – Заря

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 11:45 01.05.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1. Шахтёр 25 18 6 1 59 – 16 60
2. ЛНЗ 25 16 4 5 36 – 16 52
3. Полесье 25 15 4 6 44 – 17 49
4. Динамо 25 14 5 6 58 – 31 47
5. Металлист 1925 25 12 9 4 31 – 14 45
6. Колос 25 10 10 5 24 – 21 40
7. Кривбасс 25 11 7 7 43 – 38 40
8. Карпаты 25 9 9 7 32– 26 36
9. Заря 25 9 8 8 35– 32 35
10. Верес 25 7 8 11 22 – 35 29
11. Эпицентр 25 7 4 14 27 – 37 25
12. Оболонь 24 5 8 11 19 – 42 23
13. Кудривка 25 5 6 14 26 – 42 21
14. Рух 25 6 2 17 17 – 42 20
15. Александрия 24 2 7 15 18 – 46 13
16. Полтава 25 2 5 18 20 – 63 11

Как закончился предыдущий 25-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Львовское дерби Руха и Карпат завершилось разгромной победой "зелено-белых" со счетом 3:0.
  • Невероятный матч, ставший самым результативным поединком за всю историю УПЛ, выдали Кривбасс и Динамо. Криворожане вели 4:1 с покером Мендозы, но умудрились проиграть 5:6.
  • Андрей Ярмоленко сделал дубль и приблизился на расстояние 4 голов от бомбардирского рекорда чемпионата Украины всех времен.
  • Шахтер с сильной ротацией перед еврокубками обыграл Кудривку 3:1, так же завершился матч Полесья и Оболони в пользу житомирян.