Соперником "горняков" станет английский Кристал Пэлас. В этом сезоне "орлы" уже встречались с украинским клубом в Лиге конференций, сообщает сайт Кристал Пэлас.
Что Гласнер думает о Шахтере?
В начале октября лондонцы победили киевское Динамо в рамках основной стадии (2:0). Австрийский наставник Кристал Пэлас Оливер Гласнер вспомнил то противостояние перед битвой с Шахтером.
По мнению коуча, "горняки" имеют кое-что общее с Динамо. В то же время Гласнер считает, что дончане превосходят киевлян в индивидуальном мастерстве.
Обычно обе команды играют по схеме 4-3-3, но Динамо в матче против нас изменило ее на игру с пятью защитниками. Это стало для нас неожиданностью. Я всегда отношусь к сопернику с большим уважением, но если честно, считаю, что индивидуальное качество игроков Шахтера немного выше, чем у Динамо. Это видно и по турнирной таблице украинского чемпионата,
– считает тренер Кристал Пэлас.
"Состав Шахтера достаточно интересный. Там есть опытные украинские игроки, сборники,и одновременно 6-7 молодых бразильцев. Они техничные и быстрые. Также стоит отдать должное тренеру за то, как он все это сочетает. Это не только техническая команда, они еще и очень трудолюбивые в обороне. У них четкая структура без мяча. Поэтому это будет серьезный вызов для всех нас", – резюмировал Гласнер.
Матч Шахтер – Кристал Пэлас начнется 30 апреля в 22:00 по киевскому времени. Игра будет номинально домашней для "горняков", но пройдет в Кракове из-за военного положения в Украине.
Как Гласнер играл против клубов УПЛ?
Отметим, что для самого Гласнера это будет седьмая встреча с клубами из Украины. Ранее еще во главе Вольфсбурга Оливер встречался с Александрией, Шахтером и Десной в Лиге Европы:
- Лига Европы 2019-2020, группа. Вольфсбург – Александрия 3:1
- Лига Европы 2019-2020, группа. Александрия – Вольфсбург 0:1
- Лига Европы 2019-2020, 1/8 финала. Вольфсбург – Шахтер 1:2
- Лига Европы 2019-2020, 1/8 финала. Шахтер – Вольфсбург 3:0
- Лига Европы 2020-2021, квалификация. Вольфсбург – Десна 2:0
- Лига конференций 2025-2026, основной раунд. Динамо – Кристал Пэлас 0:2
Ответный матч между Шахтером и Кристал Пэлас пройдет в Лондоне 7 мая, сообщает сайт УЕФА. Победитель пары сыграет в финале турнира против Райо Вальекано или Страсбурга. Встреча запланирована на 27 мая в Лейпциге.
Как Шахтер играет в сезоне 2025 – 2026?
- Летом "горняки" сменили главного тренера, назначив Арду Турана вместо Марино Пушича. Под руководством турка Шахтер не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы и вылетел от Панатинаикоса в серии пенальти.
- Но дончанам удалось закрепиться в Лиге конференций. В квалификации был пройден Серветт (Швейцария), а на основном этапе "горняки" заняли шестое место, выиграв 4 из шести игр.
- Это позволило Шахтеру напрямую пройти в 1/8 финала. Там команда не без приключений, но одолела польский Лех (3:1, 1:2), а в четвертьфинале уверенно одолела АЗ Алкмаар (3:0, 2:2).
- Что же касается чемпионата Украины, то там "горняки" приближаются к чемпионству. За пять туров до финиша донетчане опережают ЛНЗ на восемь баллов.