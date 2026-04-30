Соперником "горняков" станет английский Кристал Пэлас. В этом сезоне "орлы" уже встречались с украинским клубом в Лиге конференций, сообщает сайт Кристал Пэлас.

Что Гласнер думает о Шахтере?

В начале октября лондонцы победили киевское Динамо в рамках основной стадии (2:0). Австрийский наставник Кристал Пэлас Оливер Гласнер вспомнил то противостояние перед битвой с Шахтером.

По мнению коуча, "горняки" имеют кое-что общее с Динамо. В то же время Гласнер считает, что дончане превосходят киевлян в индивидуальном мастерстве.

Обычно обе команды играют по схеме 4-3-3, но Динамо в матче против нас изменило ее на игру с пятью защитниками. Это стало для нас неожиданностью. Я всегда отношусь к сопернику с большим уважением, но если честно, считаю, что индивидуальное качество игроков Шахтера немного выше, чем у Динамо. Это видно и по турнирной таблице украинского чемпионата,

– считает тренер Кристал Пэлас.

"Состав Шахтера достаточно интересный. Там есть опытные украинские игроки, сборники,и одновременно 6-7 молодых бразильцев. Они техничные и быстрые. Также стоит отдать должное тренеру за то, как он все это сочетает. Это не только техническая команда, они еще и очень трудолюбивые в обороне. У них четкая структура без мяча. Поэтому это будет серьезный вызов для всех нас", – резюмировал Гласнер.

Матч Шахтер – Кристал Пэлас начнется 30 апреля в 22:00 по киевскому времени. Игра будет номинально домашней для "горняков", но пройдет в Кракове из-за военного положения в Украине.

Как Гласнер играл против клубов УПЛ?

Отметим, что для самого Гласнера это будет седьмая встреча с клубами из Украины. Ранее еще во главе Вольфсбурга Оливер встречался с Александрией, Шахтером и Десной в Лиге Европы:

Лига Европы 2019-2020, группа . Вольфсбург – Александрия 3:1

. Вольфсбург – Александрия Лига Европы 2019-2020, группа . Александрия – Вольфсбург 0:1

. Александрия – Вольфсбург Лига Европы 2019-2020, 1/8 финала . Вольфсбург – Шахтер 1:2

. Вольфсбург – Шахтер Лига Европы 2019-2020, 1/8 финала . Шахтер – Вольфсбург 3:0

. Шахтер – Вольфсбург Лига Европы 2020-2021, квалификация . Вольфсбург – Десна 2:0

. Вольфсбург – Десна Лига конференций 2025-2026, основной раунд. Динамо – Кристал Пэлас 0:2

Ответный матч между Шахтером и Кристал Пэлас пройдет в Лондоне 7 мая, сообщает сайт УЕФА. Победитель пары сыграет в финале турнира против Райо Вальекано или Страсбурга. Встреча запланирована на 27 мая в Лейпциге.

Как Шахтер играет в сезоне 2025 – 2026?