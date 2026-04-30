Суперником "гірнків" стане англійський Крістал Пелес. Цього сезону "орли" вже зустрічались із українським клубм в Лізі конференцій, повідомляє сайт Крістал Пелес.
Що Гласнер думає про Шахтар?
На початку жовтня лондонці перемогли київське Динамо в рамках основної стадії (2:0). Австрійський наставник Крістал Пелес Олівер Гласнер згадав те протистояння перед битвою з Шахтарем.
На думку коуча, "гірники" мають дещо спільне із Динамо. Водночас Гласнер вважає, що донеччани переважають киян в індивідуальній майстерності.
Зазвичай обидві команди грають за схемою 4-3-3, але Динамо в матчі проти нас змінило її на гру з п’ятьма захисниками. Це стало для нас несподіванкою. Я завжди ставлюся до суперника з великою повагою, але якщо чесно, вважаю, що індивідуальна якість гравців Шахтаря трохи вища, ніж у Динамо. Це видно і по турнірній таблиці українського чемпіонату,
– вважає тренер Крістал Пелес.
"Склад Шахтаря досить цікавий. Там є досвідчені українські гравці, збірники,і водночас 6-7 молодих бразильців. Вони технічні та швидкі. Також варто віддати належне тренеру за те, як він усе це поєднує. Це не лише технічна команда, вони ще й дуже працьовиті в обороні. У них чітка структура без м’яча. Тож це буде серйозний виклик для всіх нас", – резюмував Гласнер.
Матч Шахтар – Крістал Пелес розпочнеться 30 квітня о 22:00 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для "гірників", але пройде у Кракові через воєнний стан в Україні.
Як Гласнер грав проти клубів УПЛ?
Відзначимо, що для самого Гласнера це буде сьома зустріч із клубами з України. Раніше ще на чолі Вольфсбурга Олівер зустрічався з Олександрією, Шахтарем та Десною в Лізі Європи:
- Ліга Європи 2019-2020, група. Вольфсбург – Олександрія 3:1
- Ліга Європи 2019-2020, група. Олександрія – Вольфсбург 0:1
- Ліга Європи 2019-2020, 1/8 фіналу. Вольфсбург – Шахтар 1:2
- Ліга Європи 2019-2020, 1/8 фіналу. Шахтар – Вольфсбург 3:0
- Ліга Європи 2020-2021, кваліфікація. Вольфсбург – Десна 2:0
- Ліга конференцій 2025-2026, основний раунд. Динамо – Крістал Пелес 0:2
Матч-відповідь між Шахтарем та Крістал Пелес пройде в Лондоні 7 травня, повідомляє сайт УЄФА. Переможець пари зіграє у фіналі турніру проти Райо Вальєкано або Страсбурга. Зустріч запланована на 27 травня у Лейпцигу.
Як Шахтар грає у сезоні 2025 – 2026?
- Влітку "гірники" змінили головного тренера, призначивши Арду Турана замість Маріно Пушича. Під керівництвом турка Шахтар не зміг подолати кваліфікацію Ліги Європи та вилетів від Панатінаїкоса в серії пенальті.
- Але донеччанам вдалось закріпитися в Лізі конференцій. У кваліфікації був пройдений Серветт (Швейцарія), а на основному етапі "гірники" посіли шосте місце, вигравши 4 з шести ігор.
- Це дозволило Шахтарю напряму пройти в 1/8 фіналу. Там команда не без пригод, але здолала польський Лех (3:1, 1:2), а у чвертьфіналі впевнено здолала АЗ Алкмаар (3:0, 2:2).
- Що ж стосується чемпіонату України, то там "гірники" наближаються до чемпіонства. За п'ять турів до фінішу донеччани випереджають ЛНЗ на вісім балів.