Суперником "гірнків" стане англійський Крістал Пелес. Цього сезону "орли" вже зустрічались із українським клубм в Лізі конференцій, повідомляє сайт Крістал Пелес.

Що Гласнер думає про Шахтар?

На початку жовтня лондонці перемогли київське Динамо в рамках основної стадії (2:0). Австрійський наставник Крістал Пелес Олівер Гласнер згадав те протистояння перед битвою з Шахтарем.

На думку коуча, "гірники" мають дещо спільне із Динамо. Водночас Гласнер вважає, що донеччани переважають киян в індивідуальній майстерності.

Зазвичай обидві команди грають за схемою 4-3-3, але Динамо в матчі проти нас змінило її на гру з п’ятьма захисниками. Це стало для нас несподіванкою. Я завжди ставлюся до суперника з великою повагою, але якщо чесно, вважаю, що індивідуальна якість гравців Шахтаря трохи вища, ніж у Динамо. Це видно і по турнірній таблиці українського чемпіонату,

– вважає тренер Крістал Пелес.

"Склад Шахтаря досить цікавий. Там є досвідчені українські гравці, збірники,і водночас 6-7 молодих бразильців. Вони технічні та швидкі. Також варто віддати належне тренеру за те, як він усе це поєднує. Це не лише технічна команда, вони ще й дуже працьовиті в обороні. У них чітка структура без м’яча. Тож це буде серйозний виклик для всіх нас", – резюмував Гласнер.

Матч Шахтар – Крістал Пелес розпочнеться 30 квітня о 22:00 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для "гірників", але пройде у Кракові через воєнний стан в Україні.

Як Гласнер грав проти клубів УПЛ?

Відзначимо, що для самого Гласнера це буде сьома зустріч із клубами з України. Раніше ще на чолі Вольфсбурга Олівер зустрічався з Олександрією, Шахтарем та Десною в Лізі Європи:

Ліга Європи 2019-2020, група . Вольфсбург – Олександрія 3:1

. Вольфсбург – Олександрія Ліга Європи 2019-2020, група . Олександрія – Вольфсбург 0:1

. Олександрія – Вольфсбург Ліга Європи 2019-2020, 1/8 фіналу . Вольфсбург – Шахтар 1:2

. Вольфсбург – Шахтар Ліга Європи 2019-2020, 1/8 фіналу . Шахтар – Вольфсбург 3:0

. Шахтар – Вольфсбург Ліга Європи 2020-2021, кваліфікація . Вольфсбург – Десна 2:0

. Вольфсбург – Десна Ліга конференцій 2025-2026, основний раунд. Динамо – Крістал Пелес 0:2

Матч-відповідь між Шахтарем та Крістал Пелес пройде в Лондоні 7 травня, повідомляє сайт УЄФА. Переможець пари зіграє у фіналі турніру проти Райо Вальєкано або Страсбурга. Зустріч запланована на 27 травня у Лейпцигу.

