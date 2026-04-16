У матчі-відповіді 1/4 фіналу третього за силою євротурніру команди зіграли внічию 2:2. Голами у складі донеччан відзначилися бразильці Аліссон та Мейреллес, передає 24 Канал.

Як розгортався матч?

Поєдинок в Алкмарі команди розпочали обережно. Гравці довго контролювали м'яч в центрі поля, до по-справжньому небезпечних момент справа майже не доходила.

На 21-й хвилині Ізакі Сілва прорався крізь захисників АЗ і завдав удару з близької відстані, однак м'яч пролетів поруч із лівою стійкою.

Алкмарці відповіли своїм моментом ближче до завершення першого тайму – головою небезпечно пробивав Садік.

Врешті на перерву команди пішли за рахунку 0:0.

Всі голи АЗ та Шахтар забили у другому таймі

На 58-й хвилині Шахтар повів в рахунку. Кауан Еліас знайшов точною передачею Аліссона і той забив у нижній правий кут воріт.

Гол Аліссона у ворота АЗ: дивіться відео від Megogo

Невдовзі перевагу "гірників" міг подвоїти Невертон, однак пробив поруч зі стійкою.

На 73-й хвилині АЗ зрівняв рахунок. Єнсен завдав точного удару зі штрафного – м'яч від стійки потрапив у ворота.

Вже за 7 хвилин після цього господарі забили ще раз. Гол організували Ковач та Шін – перший пробив уздовж воріт, а Матей переправив м'яч в сітку.

Однак крапку у цій грі все ж поставили донеччани. На 83-й хвилині відзначився Лука Мейреллес.

АЗ – Шахтар огляд матчу: дивіться відео від Megogo

Хто стане суперником Шахтаря в 1/2?

У півфіналі Ліги конференцій підопічні Арди Турана зустрінуться з переможцем пари Кристал Пелес – Фіорентина. У першій грі англійці були сильнішими 3:0.

Серед потенційних суперників Шахтаря у фіналі – іспанський Райо Вальєкано та німецький Майнц. Ці команди мають комфортні переваги над АЕКом та Страсбургом після перших матчів 1/4.