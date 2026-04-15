Попри те, що клуби у ЗМІ вказували на суддівські помилки на користь суперників і подавали вигідну для себе точку зору, впливу на результат це не мало, – розповів Стеценко в інтерв'ю 24 Каналу.

Як Шахтар і Динамо боролися у медіапросторі?

У кращі часи для українського чемпіонату, коли Дніпро та Металіст намагалися кинути виклик Шахтарю і Динамо, у грандів був козир у вигляді підконтрольних власникам телеканалів. Андрій Стеценко заявив, що клуби робили все, щоб виконати свої завдання та отримати фінансову вигоду.

Шахтар на своєму каналі "Футбол" весь час прибивав київське Динамо. Якщо Динамо вигравало якісь матчі незаслужено з погляду "гірників", це завжди викликало шквал обурення на каналі "Футбол". У Динамо був свій якийсь канал. Вони таку ж політику вели щодо Шахтаря. Їхня задача була проста – стати чемпіоном та потрапити до Ліги чемпіонів. І вони будь-якими способами розв'язували це питання,

– сказав ексдиректор Дніпра.

Навіть за таких умов спортивна складова футболу все ж залишалася на першому місці. Стеценко впевнений, що досягнення наших грандів не варто вважати результатом махінацій у ЗМІ.

Як може спортивний канал впливати на успіхи на футбольному полі? Шахтар завжди вів грамотну трансферну політику. У нього були хороші дорогі футболісти. Коли вони виграли Кубок УЄФА, там же склад зірковий був. Ну як може канал "Футбол", який би він там прошахтарським не був, вплинути на те, що Шахтар став володарем Кубка УЄФА? Це навіть дещо смішно,

– наголосив Стеценко.

Що сталося з каналами "Футбол"?