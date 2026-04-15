Несмотря на то, что клубы в СМИ указывали на судейские ошибки в пользу соперников и подавали выгодную для себя точку зрения, влияния на результат это не имело, – рассказал Стеценко в интервью 24 Каналу.

Смотрите также В УЕФА не дураки сидят, – интервью с экс-директором Днепра о судьях в УПЛ и претензиях Полесья

Как Шахтер и Динамо боролись в медиапространстве?

В лучшие времена для украинского чемпионата, когда Днепр и Металлист пытались бросить вызов Шахтеру и Динамо, у грандов был козырь в виде подконтрольных владельцам телеканалов. Андрей Стеценко заявил, что клубы делали все, чтобы выполнить свои задачи и получить финансовую выгоду.

Шахтер на своем канале "Футбол" все время прибивал киевское Динамо. Если Динамо выигрывало какие-то матчи незаслуженно с точки зрения "горняков", это всегда вызывало шквал негодования на канале "Футбол". У Динамо был свой какой-то канал. Они такую же политику вели в отношении Шахтера. Их задача была проста – стать чемпионом и попасть в Лигу чемпионов. И они любыми способами решали этот вопрос,

– сказал экс-директор Днепра.

Даже при таких условиях спортивная составляющая футбола все же оставалась на первом месте. Стеценко уверен, что достижения наших грандов не стоит считать результатом махинаций в СМИ.

Как может спортивный канал влиять на успехи на футбольном поле? Шахтер всегда вел грамотную трансферную политику. У него были хорошие дорогие футболисты. Когда они выиграли Кубок УЕФА, там же состав звездный был. Ну как может канал "Футбол", какой бы он там прошахтарским не был, повлиять на то, что Шахтер стал обладателем Кубка УЕФА? Это даже несколько смешно,

– подчеркнул Стеценко.

Что произошло с каналами "Футбол"?