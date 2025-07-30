Криштиану Роналду столкнулся с серьезными проблемами во время сборов в Австрии. Безумная популярность иногда мешает легендарному футболисту, сообщает 24 канал со ссылкой на Foot Africa.

Читайте также Роналду зарабатывает больше, чем все звездные бойцы UFC: о какой сумме идет речь

Какие проблемы у Роналду?

Болельщики захотели увидеть Криштиану Роналду и проникли на территорию, где Аль-Наср проживает и проводит подготовку к сезону. Португальский форвард был вынужден угрожать полицией.

По имеющейся информации, немало фанатов каждый день собираются возле отеля, надеясь увидеть легендарного Криштиану Роналду. Также многие гости для этого бронируют номера, чтобы только встретить Короля футбола.

Ситуация стала более напряженной, когда дети, которые проживали в отеле поднялись на частный этаж и постучали в дверь Криштиану Роналду. Подобный жест не впечатлил португальца, который был явно разъярен.

Недовольный Роналду с фанатом / Фото TheNassrZone