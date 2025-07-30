Кріштіану Роналду зіштовхнувся з серйозними проблемами під час зборів в Австрії. Шалена популярність іноді заважає легендарному футболісту, повідомляє 24 канал із посиланням на Foot Africa.
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Які проблеми у Роналду?
Вболівальники захотіли побачити Кріштіану Роналду та проникли на територію, де Аль-Наср проживає та проводить підготовку до сезону. Португальський форвард був змушений погрожувати поліцією.
За наявною інформацією, чимало фанатів кожного дня збираються біля готелю, маючи надію побачити легендарного Кріштіану Роналду. Також багато гостей задля цього бронюють номери, аби лише зустріти Короля футболу.
Ситуація стала більш напруженою, коли діти, які проживали в готелі піднялись на приватний поверх та постукали у двері Кріштіану Роналду. Подібний жест не вразив португальця, який був явно розлючений.
Невдоволений Роналду з фанатом / Фото TheNassrZone
Згодом Садіо Мане, який їхав з тренування, вимушено різко загальмував на своєму автомобілі. Причина у тому, що вболівальники вибігли на дорогу, перекривши рух футболісту Аль-Насра.
Зрештою Кріштіану Роналду з'явився на публіці. У неділю, 27 липня, португалець вийшов на вулицю, аби зробити спільні фото з вболівальниками та роздати автографи.
Раніше повідомляли про те, що Кріштіану Роналду зробив відверту заяву щодо своєї кар'єри футболіста. Зокрема, легендарний португалець висловився про пролонгацію контракту з Аль-Насром.