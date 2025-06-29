"Ель Бічо" підписав контракт з "Лицарями Неджда" на два сезони. Кріштіану Роналду пояснив, чому ухвалив рішення залишитись в Аль-Насрі, повідомляє 24 канал із посиланням на клубний канал.

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Чому Роналду продовжив кар'єру в Аль-Насрі

Кріштіану Роналду зізнався, що хоче не лише вигравати, а також сприяти розвитку Саудівської Аравії. Португалець виділив роль вболівальників у прийнятті свого рішення.

Роналду наголосив, що хоче продовжувати дарувати фанатам радість, тому що вони, щоб не сталось підтримують нападника усю його кар'єру. Звісно, Кріштіану також хоче виграти довгоочікуваний трофей з Аль-Насром.

Справа не тільки у футболі, я завжди хочу робити внесок у розвиток країни. І, як я вже говорив, я хочу виграти серйозний трофей з цим клубом. Не тільки Кубок арабських чемпіонів, який ми виграли два роки тому, але і щось більше. Я вірю, що у нас є потенціал завойовувати більш важливі титули,

– сказав Роналду.

Нагадаємо, що минулого сезону Кріштіану Роналду зіграв у 41 матчі за Аль-Наср в усіх турнірах. Легендарний португалець забив 35 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомляли, скільки Кріштіану Роналду заробляє за хвилину, підписавши новий контракт з Аль-Насром. Португальський футболіст отримує шалені кошти.