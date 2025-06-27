Попри численні пропозиції від інших клубів Роналду обрав продовжити контракт з Аль-Насром. Звісно, що саудитам не було легко вмовити Кріштіану залишитись, тому вони вимушені були зробити португальцю покращені умови, повідомляє 24 канал.

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Скільки заробляє Роналду

Кріштіану Роналду 26 червня підписав контракт з Аль-Насром на два сезони – до 2027 року. Можливо, саудівський клуб стане останнім у кар'єрі легендарного португальця.

Причина у тому, що Роналду тоді буде вже 42 роки та він може вирішити покинути футбол. Наприкінці професійної кар'єри Кріштіану отримує солідні кошти у своєму клубі.

Роналду останніми роками найбільш високооплачуваний спортсмен у світі. Кріштіану лише у клубі отримуватиме заробітну плату у розмірі 263 мільйони євро на рік. Цікаво, скільки заробляє португалець за секунду, хвилину, годину або ж день.

Місяць – 21 мільйон 916 тисяч 667 євро.

Тиждень – 5 мільйонів 57 тисяч 692 євро.

День – 722 тисячі 465 євро.

Година – 30 тисяч 102 євро.

Хвилина – 501 євро.

Секунда – 8 євро.

Зазначимо, що Роналду має також власний бізнес та чималу кількість контрактів з різними компаніями. Таким чином, португалець заробляє також поза футбольним полем.

До слова. Кріштіану Роналду у сезоні 2024/2025 зіграв у 41 матчі за Аль-Наср в усіх турнірах, забив 35 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомляли, що колишній колега Джорджини Родрігес Пабло Бун розповів свою версію того, як дівчина познайомилась з Кріштіану Роналду. Давній друг моделі спростував офіційну інформацію.