Пабло Бун, колишній колега коханої Роналду, розповів зовсім іншу версію знайомства Кріштіану та Джорджини. Давній друг розвіяв чарівну історію кохання футболіста та моделі, повідомляє 24 канал із посиланням на TardeAR.

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Нова версія знайомства Роналду з Джорджиною

Пабло Бун поділився власною версією знайомства Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес. З його слів, кохання з першого погляду у бутику Gucci, це лише красива історія для глядачів.

Колишній колега Джорджини розповів, що Родрігес познайомилась з Роналду у нічному клубі Opium у Мадриді. Модель та португальський футболіст постійно відпочивали у цьому закладі.

Я був присутній і точно знаю – це не було випадковістю. Вони знали одне одного ще до тієї буцімто "долі" в магазині,

– розповів Бун.

Пабло Бун заявив, що до знайомства з Кріштіану Роналду Джорджина вже була близька до світського життя у столиці Іспанії. До того вона зустрічалась з іншими відомими особистостями.

Зі слів давнього друга Джорджини, оточення Роналду спеціально працювало над тим, щоб сформувати думку про те, що легендарний футболіст "випадково" помітив скромну дівчину, яка працювала у бутику Gucci.

До слова. Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес разом виховують п'ятьох дітей – Кріштіану Роналду-молодшого, близнюків Єву та Матео від сурогатної матері. У 2017 році аргентинська модель народила футболісту доньку – Аланну Мартіну.

Раніше повідомляли, де Кріштіану Роналду продовжить кар'єру у наступному сезоні. Легендарний португалець незабаром підпише угоду з майбутнім клубом.