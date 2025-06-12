Кохана Кріштіану Роналду відвідала івент в ефектному образі. Іспанська модель на власній сторінці в інстаграмі поділилась світлинами з події, повідомляє 24 канал.

Читайте також Зваблива кохана українського футболіста поділилась гарячим фото, яке зірве голову

Родрігес звела на собі погляди публіки

Джорджина Родрігес пройшла по червоній доріжці в обтислій чорній сукні. Погляди публіки були прикуті до розкішного образу коханої Кріштіану Роналду.

Довгі чорні підбори ідеально доповнили чарівний вигляд іспанської моделі. Коштовні аксесуари додали шарму та вишуканості неймовірній Джорджині.

Родрігес на вечірці Netflix / Фото з інстаграму моделі

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду почали стосунки у 2016 році. Пара разом виховує п'ятьох дітей: Кріштіану Роналду-молодшого, та Матео і Єву, яких народила сурогатна матір, а також спільних дочок – Алану і Беллу.

Раніше повідомляли, що Джорджина Родрігес у розкішному образі прогулялась Нью-Йорком, відмовившись від штанів та спідниці.