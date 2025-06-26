Пабло Бун, бывший коллега любимой Роналду, рассказал совсем другую версию знакомства Криштиану и Джорджины. Давний друг развеял волшебную историю любви футболиста и модели, сообщает 24 канал со ссылкой на TardeAR.

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Новая версия знакомства Роналду с Джорджиной

Пабло Бун поделился собственной версией знакомства Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. По его словам, любовь с первого взгляда в бутике Gucci, это лишь красивая история для зрителей.

Бывший коллега Джорджины рассказал, что Родригес познакомилась с Роналду в ночном клубе Opium в Мадриде. Модель и португальский футболист постоянно отдыхали в этом заведении.

Я присутствовал и точно знаю – это не было случайностью. Они знали друг друга еще до той якобы "судьбы" в магазине,

– рассказал Бун.

Пабло Бун заявил, что до знакомства с Криштиану Роналду Джорджина уже была близка к светской жизни в столице Испании. До того она встречалась с другими известными личностями.

По словам давнего друга Джорджины, окружение Роналду специально работало над тем, чтобы сформировать мнение о том, что легендарный футболист "случайно" заметил скромную девушку, которая работала в бутике Gucci.

К слову. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе воспитывают пятерых детей – Криштиану Роналду-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери. В 2017 году аргентинская модель родила футболисту дочь – Аланну Мартину.

Ранее сообщали, где Криштиану Роналду продолжит карьеру в следующем сезоне. Легендарный португалец вскоре подпишет соглашение с будущим клубом.