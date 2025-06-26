"Ель Бічо" вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру. Легенда футболу залишається у Саудівській Аравії, повідомляє 24 канал із посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.

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Роналду продовжить контракт з Аль-Насром

За наявною інформацією, обидві сторони перевіряють офіційні документи стосовно продовження контракту. Кріштіану Роналду планує підписати нову угоду терміном на один або два сезони.

Цікаво, що на тлі перемовин Кріштіану Роналду з Аль-Насром щодо нового контракту було звільнено Стефана Піолі. Причина у тому, що "Ель-Бічо" був незадоволений результатами команди.

Це вже четвертий тренер, який покинув клуб з моменту приходу Роналду. До цього "Лицарі Неджда" звільнили Руді Гарсію, Дінко Єлічича та Луїша Каштру.

До слова. Кріштіану Роналду за сезон 2024/2025 зіграв у футболці Аль-Насра у 41 матчі в офіційних турнірах. На рахунку легендарного португальця 35 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.

Раніше Кріштіану Роналду розповів, чому може завершити кар'єру найближчим часом. Легендарний португалець назвав найгірший розвиток подій.