В Аль-Насри Криштиану Роналду будет зарабатывать огромные деньги. Однако не только футбол приносит доход легендарному португальцу, сообщает 24 канал со ссылкой на Happy Punch.

Читайте также Дело не только в футболе, – Роналду сделал откровенное заявление о своей карьере

Какие деньги зарабатывает Роналду?

Криштиану Роналду перед подписанием контракта договорился с Аль-Насром, что к нему переходит 15 процентов акций клуба, стоимость которых составляет примерно 45 миллионов долларов. 40-летний форвард получил подписной бонус в размере 33 миллионов долларов.

С началом второго сезона бонус за подписание соглашения увеличится до 51 миллиона долларов. Также Аль-Наср будет выплачивать Роналду дополнительные средства за индивидуальные и командные трофеи.

Криштиану Роналду должен стать лучшим бомбардиром, завоевав "Золотую бутсу" чемпионата, а также вместе с Аль-Насром стать чемпионом Саудовской Про-лиги. Тогда португальский нападающий получит дополнительные 16 миллионов евро.

К слову. В сезоне 2024/2025 Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Легендарный португалец забил 25 голов за 30 матчей турнира.

За два года Криштиану Роналду заработает астрономические средства. С учетом всех бонусов "Эль-Бичо" получит 700 миллионов долларов за два года в Аль-Насри.

Обычный контракт Криштиану Роналду – 245 миллионов долларов, это примерно 670 тысяч в день, выше дохода всех бойцов UFC. Все вместе они получают 218 миллионов долларов в год.

Ранее сообщали, почему Криштиану Роналду не явился на похороны Диогу Жоты, который погиб в ДТП 3 июля 2025 года. Легендарный португалец не хотел привлекать лишнего внимания.