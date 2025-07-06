Однако церемонию похорон Жоты не посетил Криштиану Роналду. Нападающий Аль-Насра объяснил, почему не пришел попрощаться с партнером по сборной Португалии, сообщает 24 канал со ссылкой на A Bola.

Читайте также Диогу Жоту и Андре Силву похоронили в родном городе: кто из футболистов был на похоронах

Совместное решение Роналду и семьи Жоты

Криштиану Роналду отсутствовал на похоронах Диогу Жоты, чтобы не привлекать высокое внимание со стороны медиа и СМИ. Ведь это могло создать ненужное давление на семью футболиста.

По имеющейся информации, Криштиану Роналду общался с семьей погибшего футболиста Ливерпуля по этому поводу. Нападающий и близкие Диогу Жоты пришли к выводу, что такое решение будет лучшим.

Криштиану Роналду поддержал семью Жоты, сказав, что всегда будет рядом с ними. Форвард Аль-Насра уже контактировал с родителями Диогу и его женой – Руте.

К слову. Церемония захоронения Диогу Жоты состоялась 5 июля в Гондомаре, что в Португалии. Проститься с футолистом пришли Роберто Мартинес, Фернанду Сантуш, Арне Слот, а также игроки Ливерпуля и сборной Португалии.

Ранее сообщали, что семья Диогу Жоты получила поддержку от Ливерпуля. Клуб не остался в стороне от трагедии.