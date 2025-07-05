Похороны форварда Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Силвы состоялись в субботу, 5 июля. На церемонию прощания прибыли друзья и одноклубники футболистов, пишет 24 Канал со ссылкой на Sports Insider.

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Звезды футбола приехали попрощаться с Диогу Жотой и Андре Силвой

Прощание с погибшими футболистами состоялось в церкви португальского города Гондомар, в котором выросли братья. Траурное мероприятие посетили футболисты Ливерпуля: Коди Гакпо, Эндрю Робертсон, Дарвин Нуньес, Конор Брэдли, Алексис МакАллистер, Кертис Джонс, Райан Гравенберх, Ватару Эндо. Среди присутствующих были главный тренер "мерсисайдцев" Арне Слот, а также экс-игроки "красных" Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон.

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк нес венок с 20-м номером Диогу Жоты, а защитник Эндрю Робертсон венок с 30-м номером Андре Силвы.

Церемонию прощания посетили также главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес, а также футбольный агент Жоты Жорже Мендеш.

Из игроков сборной Португалии на похороны приехали Бернарду Силва и Рубен Диаш из Манчестер Сити, игрок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, Жоау Фелиш из Челси. Футболисты Аль-Хиляля Жоау Канселу и Рубен Невеш прилетели на похороны сразу после матча на Клубном чемпионате мира.

Перед храмом в Гондомар собралось большое количество людей. Во время минуты молчания футболисты не могли сдержать слез. Гроб с Диогу помогал нести его лучший друг Рубен Невеш.

Видео церемонии прощания с Диогу Жотой и Андре Силвой

Напомним, что Диогу Жота и Андре Силва трагически погибли в автокатастрофе в ночь на 3 июля. Во время обгона их автомобиль загорелся и вылетел с трассы. Футболисты не смогли выбраться из машины и сгорели заживо. После гибели выяснились подробности, которые повлияли на судьбу футболистов.