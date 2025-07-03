Футбольная карьера Диогу Жоты была на пике славы. По итогам сезона 2024/25 нападающий Ливерпуля и сборной Португалии стал чемпионом АПЛ и победителем Лиги наций. Однако все эти достижения меркнут на фоне преждевременной смерти 28-летнего футболиста и его 26-летнего брата. 24 Канал подготовил подборку, как футбольный мир реагирует на гибель Диогу Жоты и Андре Силвы.

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Реакция футбольного сообщества на гибель Диогу Жоты

Ливерпуль выразил соболезнования родным и близким Диогу Жоты. Клуб пообещал семье футболиста всестороннюю помощь.

"Ливерпуль в печали и скорби из-за трагической смерти Диогу Жоты.

В клуб поступила информация, что 28-летний футболист клуба погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании вместе со своим братом Андре.

Ливерпуль сейчас воздерживается от любых комментариев по этому поводу и просит уважать все то личное, что касается его семьи, друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба Диогу и Андре, для которых то, что произошло, является невосполнимой утратой. Мы оказывали и будем продолжать оказывать им нашу всестороннюю поддержку", – говорится в сообщении на сайте Ливерпуля.

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот вспомнил свою последнюю встречу с Диогу Жотой перед отпуском.

"Человек, который никогда не стремился к популярности, но все равно ее получил. Не друг двух людей, а друг всех. Кто-то, кто просто своим присутствием дарил другим хорошее настроение. Человек, который очень любил свою семью.

Когда мы в последний раз разговаривали, я поздравил Диогу с победой в Лиге наций и пожелал ему счастья на свадьбе. Во многом это было лето мечты для Диогу и его семьи, поэтому тем больнее, что все закончилось так", – рассказал Арне Слот.

Диогу Жота и Андре Силва были воспитанниками академии Порту. "Сине-белые" выразил соболезнования родным и близким футболистов.

"Футбольный клуб Порту в скорби. С шоком и глубокой скорбью выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, который также был нашим спортсменом в юношеских командах. Пусть земля им будет пухом", – говорится в заявлении клуба.

Соболезнования по поводу трагической гибели футболистов опубликовала пресс-служба УЕФА.

"От имени европейского футбольного сообщества мы с глубокой скорбью узнали о трагической смерти Диогу Жоты, игрока сборной Португалии и форварда ФК "Ливерпуль", а также его брата Андре Силвы. Наши мысли с их семьями, друзьями, товарищами по команде и всеми теми, кого коснулась эта ужасная потеря", – говорится в заявлении УЕФА.

Бывший тренер Шахтера Пауло Фонсека работал вместе с Диогу Жотой в Порту. Он тоже поделился своей болью.

"Сегодня трагический день. Мои мысли с семьей Диогу. Мы потеряли феноменального человека. Ваша честность, смирение, простота и талант – пример для всех нас. Ты навсегда останешься в наших сердцах", – написал Фонсека.

Киевское Динамо не осталось в стороне трагической гибели Диогу Жоты. Столичный клуб выразил свои соболезнования родным и близким португальца.

"ФК Динамо Киев с чувством глубокой печали и скорби встретил новость о гибели в автокатастрофе нападающего Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жоты.

Это огромная трагедия и потеря для всего современного футбола. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье футболиста, близким и всем, кто его знал. Пусть светлая память о нем живет в сердцах каждого, кто его ценил, уважал и восхищался его игрой", – говорится в заметке пресс-службы Динамо.

Соболезнования родным и близким погибшего футболиста выразили его партнеры по Ливерпулю и сборной Португалии: Криштиану Рональду, Дарвин Нуньес, экстренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп.

Напомним, что у Диогу Жоты осталась жена и трое детей. Пара сыграла свадьбу за 10 дней до ужасной трагедии.