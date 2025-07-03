Футбольна кар'єра Діогу Жоти була на піку слави. За підсумком сезону 2024/25 нападник Ліверпуля та збірної Португалії став чемпіоном АПЛ та переможцем Ліги націй. Проте усі ці здобутки тьмяніють на фоні передчасної смерті 28-річного футболіста та його 26-річного брата. 24 Канал підготував добірку, як футбольний світ реагує на загибель Діогу Жоти та Андре Сілви.

Читайте також Діогу Жота загинув у ДТП: біографія зірки Ліверпуля, який одружився за тиждень до смерті

Реакція футбольної спільноти на загибель Діогу Жоти

Ліверпуль висловив співчуття рідним та близьким Діогу Жоти. Клуб пообіцяв родині футболіста всебічну допомогу.

"Ліверпуль у смутку й скорботі через трагічну смерть Діогу Жоти.

До клубу надійшла інформація, що 28-річний футболіст клубу загинув у дорожньо-транспортній події в Іспанії разом зі своїм братом Андре.

Ліверпуль нині утримається від будь-яких коментарів із цього приводу і просить поважати все те особисте, що стосується його сім’ї, друзів, товаришів по команді та співробітників клубу Діогу й Андре, для яких те, що сталося, є непоправною втратою. Ми надавали та будемо продовжувати надавати їм нашу всебічну підтримку", – йдеться у повідомленні на сайті Ліверпуля.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот пригадав свою останню зустріч з Діогу Жотою перед відпусткою.

"Людина, яка ніколи не прагнула популярності, але все одно її здобула. Не друг двох людей, а друг усіх. Хтось, хто просто своєю присутністю дарував іншим гарний настрій. Людина, яка дуже любила свою родину.

Коли ми востаннє розмовляли, я привітав Діогу з перемогою в Лізі націй і побажав йому щастя на весіллі. Багато в чому це було літо мрії для Діогу і його родини, тому тим болючіше, що все закінчилося так", – розповів Арне Слот.

Діогу Жота та Андре Сілва були вихованцями академії Порту. "Синьо-білі" висловив співчуття рідним та близьким футболістів.

"Футбольний клуб Порту у скорботі. З шоком і глибоким сумом висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Діогу Жоти і його брата Андре Сілви, який також був нашим спортсменом у юнацьких командах. Нехай земля їм буде пухом", – йдеться у заяві клубу.

Співчуття з приводу трагічної загибелі футболістів опублікувала пресслужба УЄФА.

"Від імені європейської футбольної спільноти ми з глибоким сумом дізналися про трагічну смерть Діогу Жоти, гравця збірної Португалії та форварда ФК «Ліверпуль», а також його брата Андре Сілви. Наші думки з їхніми родинами, друзями, товаришами по команді та всіма тими, кого торкнулася ця жахлива втрата", – йдеться у заяві УЄФА.

Колишній тренер Шахтаря Пауло Фонсека працював разом з Діогу Жотою у Порту. Він теж поділився своїм болем.

"Сьогодні трагічний день. Мої думки з родиною Діогу. Ми втратили феноменальну людину. Ваша чесність, смиренність, простота і талант – приклад для всіх нас. Ти назавжди залишишся в наших серцях", – написав Фонсека.

Київське Динамо не залишилося осторонь трагічної загибелі Діогу Жоти. Столичний клуб висловив свої співчуття рідним та близьким португальця.

"ФК Динамо Київ з почуттям глибокого суму та скорботи зустрів новину про загибель в автокатастрофі нападника Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жоти.

Це величезна трагедія та втрата для усього сучасного футболу. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття родині футболіста, близьким та усім, хто його знав. Нехай світла пам’ять про нього живе в серцях кожного, хто його цінував, поважав та захоплювався його грою", – йдеться у дописі пресслужби Динамо.

Співчуття рідним та близьким загиблого футболіста висловили його партнери по Ліверпулю та збірній Португалії: Кріштіану Рональду, Дарвін Нуньєс, екстренер "мерсисайдців" Юрген Клопп.

Нагадаємо, що у Діогу Жоти залишилася дружина та троє дітей. Пара зіграла весілля за 10 днів до жахливої трагедії.