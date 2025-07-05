Похорони форварда Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жоти та його брата Андре Сілви відбулися у суботу, 5 липня. На церемонію прощання прибули друзі та одноклубники футболістів, пише 24 Канал з посиланням на Sports Insider.

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Зірки футболу приїхали попрощатися з Діогу Жотою та Андре Сілвою

Прощання із загиблими футболістами відбулося у церкві португальського міста Гондомар, в якому виросли брати. Жалобний захід відвідали футболісти Ліверпуля: Коді Гакпо, Ендрю Робертсон, Дарвін Нуньєс, Конор Бредлі, Алексіс МакАллістер, Кертіс Джонс, Раян Гравенберх, Ватару Ендо. Серед присутніх були головний тренер "мерсисайдців" Арне Слот, а також ексгравці "червоних" Джеймс Мілнер та Джордан Хендерсон.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк ніс вінок з 20-м номером Діогу Жоти, а захисник Ендрю Робертсон вінок з 30-м номером Андре Сілви.

Церемонію прощання відвідали також головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес, а також футбольний агент Жоти Жорже Мендеш.

З гравців збірної Португалії на похорон приїхали Бернарду Сілва і Рубен Діаш з Манчестер Сіті, гравець Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, Жоау Феліш з Челсі. Футболісти Аль-Хіляля Жоау Канселу та Рубен Невеш прилетіли на поховання одразу після матчу на Клубному чемпіонаті світу.

Перед храмом у Гондомар зібралася велика кількість людей. Під час хвилини мовчання футболісти не могли стримати сліз. Труну з Діогу допомагав нести його найкращий друг Рубен Невеш.

Відео церемонії прощання з Діогу Жотою та Андре Сілвою

Нагадаємо, що Діогу Жота та Андре Сілва трагічно загинули в автокатастрофі у ніч на 3 липня. Під час обгону їхній автомобіль загорівся та вилетів з траси. Футболісти не змогли вибратися з машини та згоріли живцем. Після загибелі з'ясувалися подробиці, які вплинули на долю футболістів.