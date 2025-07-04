4 липня з'явились нові деталі трагічної автокатастрофи за участі Жоти та його брата, які загинули. Перед поїздкою португальський футболіст отримав пораду, повідомляє 24 канал із посиланням на BBC.

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Що порадили Жоті перед поїздкою

Діогу Жота перебував у відпустці, але вже мав повертатись назад в Англію, щоб розпочати разом з Ліверпулем підготовку до нового сезону. Перше тренування мало відбутись у понеділок 7 липня.

Перед цим Жота переніс незначну операцію. Спершу португальський футболіст мав летіти на літаку, але лікарі порадили йому знайти інший шлях, аби дістатись до Англії.

Ймовірно, Діогу Жота їхав на машині з Порту до Сантандера на півночі Іспанії. Саме там знаходиться поромний маршрут до Плімута та Портсмута, що на півдні Англії.

Довідка. Діогу Жота та його брат Андре Сілва загинули в іспанській провінції Самора. Про ДТП за участі футболістів стало відомо приблизно о 00:30 за місцевим часом.

Раніше повідомляли, що Юрген Клопп відреагував на загибель Діогу Жоти, якого тренував свого часу у Ліверпулі. Колишній наставник "мерсисайдців" попрощався з португальським футболістом та його братом Андре.