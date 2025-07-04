4 июля появились новые детали трагической автокатастрофы с участием Жоты и его брата, которые погибли. Перед поездкой португальский футболист получил совет, сообщает 24 канал со ссылкой на BBC.

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Что посоветовали Жоте перед поездкой

Диогу Жота находился в отпуске, но уже должен был возвращаться обратно в Англию, чтобы начать вместе с Ливерпулем подготовку к новому сезону. Первая тренировка должна была состояться в понедельник 7 июля.

Перед этим Жота перенес незначительную операцию. Сначала португальский футболист должен был лететь на самолете, но врачи посоветовали ему найти другой путь, чтобы добраться до Англии.

Вероятно, Диогу Жота ехал на машине из Порту в Сантандер на севере Испании. Именно там находится паромный маршрут до Плимута и Портсмута, что на юге Англии.

Справка. Диогу Жота и его брат Андре Силва погибли в испанской провинции Самора. О ДТП с участием футболистов стало известно примерно в 00:30 по местному времени.

Ранее сообщали, что Юрген Клопп отреагировал на гибель Диогу Жоты, которого тренировал в свое время в Ливерпуле. Бывший наставник "мерсисайдцев" попрощался с португальским футболистом и его братом Андре.